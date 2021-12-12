Вс, 12.12.2021
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Давид, эксперт моды

За день на дорогах поймали 14 пьяных водителей и одного под наркотиками

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

За минувшие сутки на латвийских дорогах были задержаны 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения и один, который управлял автомобилем под действием наркотиков, сообщили в отделе общественных отношений Государственной полиции.

В субботу было составлено 109 протоколов об административных правонарушениях за превышение разрешенной скорости движения, за агрессивное вождение ни один водитель наказан не был.

Всего за сутки полиция составила 364 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

Как сообщалось, вчера на государственных дорогах было зарегистрировано 104 ДТП, в восьми из которых пострадали 11 человек, погибших нет.

Шестеро участников дорожного движения, в том числе четыре пешехода, пострадали в ДТП в Рижском регионе, трое получили травмы в Земгале и по одному в Курземе и Латгале. В Курземе пострадавшим был пешеход. В субботу ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось летальным исходом.


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