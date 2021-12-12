За день на дорогах поймали 14 пьяных водителей и одного под наркотиками

В субботу было составлено 109 протоколов об административных правонарушениях за превышение разрешенной скорости движения, за агрессивное вождение ни один водитель наказан не был.
Всего за сутки полиция составила 364 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.
Как сообщалось, вчера на государственных дорогах было зарегистрировано 104 ДТП, в восьми из которых пострадали 11 человек, погибших нет.
Шестеро участников дорожного движения, в том числе четыре пешехода, пострадали в ДТП в Рижском регионе, трое получили травмы в Земгале и по одному в Курземе и Латгале. В Курземе пострадавшим был пешеход. В субботу ни одно дорожно-транспортное происшествие не закончилось летальным исходом.