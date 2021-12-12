За день на дорогах поймали 14 пьяных водителей и одного под наркотиками

В субботу было составлено 109 протоколов об административных правонарушениях за превышение разрешенной скорости движения, за агрессивное вождение ни один водитель наказан не был.

Всего за сутки полиция составила 364 протокола о различных нарушениях правил дорожного движения.

Как сообщалось, вчера на государственных дорогах было зарегистрировано 104 ДТП, в восьми из которых пострадали 11 человек, погибших нет.