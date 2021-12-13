Отцовский отпуск, отпуск по уходу за ребенком и отпуск опекуна – какие изменения нас ждут?

Обеспечение равных возможностей для обоих полов на рынке труда и в личной жизни - одно из направлений усилий Европейского Союза. Именно поэтому планируется, что со 2 августа 2022 года в Латвии вступят в силу требования, указанные в Директиве Европейского Союза о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.

Они предусматривают индивидуальное право на по меньшей мере четырехмесячный период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, два месяца из которых родители не могут передать другому, то есть и мать, и отец как минимум на два месяца должны стать главным опекуном ребенка. Также будет предусмотрено право отца взять отпуск по уходу за ребенком на срок не менее 10 рабочих дней в момент рождения ребенка. В свою очередь те работающие, кто лично заботятся или поддерживают родственника или другого человека, проживающего с ними в одном домохозяйстве и нуждающегося в существенном уходе или поддержке по серьезным медицинским причинам, будут иметь право на пятидневный отпуск по уходу в течение календарного года.