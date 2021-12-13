Отцовский отпуск, отпуск по уходу за ребенком и отпуск опекуна – какие изменения нас ждут?

Видео: Запись дискуссии на русском языке
Участники дискуссии:
- Наталья Прейса - эксперт Конфедерации свободных профсоюзов Латвии по нормативным актам и документам политики Европейского Союза;
- Никита Безбородов - руководитель клиники детской психиатрии детской клинической университетской больницы (BKUS), доцент университета имени Страдиня (RSU) и руководитель по развитию Центра подростковых ресурсов;
- Анита Кришьяне - мама первой эмоциональной помощи;
- Марис Ринкулис - врач и папа, находившийся в отпуске по уходу за ребенком;
- Бирута Крузе - член правления AО Rīgas Siltums.
Обеспечение равных возможностей для обоих полов на рынке труда и в личной жизни - одно из направлений усилий Европейского Союза. Именно поэтому планируется, что со 2 августа 2022 года в Латвии вступят в силу требования, указанные в Директиве Европейского Союза о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов.
Они предусматривают индивидуальное право на по меньшей мере четырехмесячный период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, два месяца из которых родители не могут передать другому, то есть и мать, и отец как минимум на два месяца должны стать главным опекуном ребенка. Также будет предусмотрено право отца взять отпуск по уходу за ребенком на срок не менее 10 рабочих дней в момент рождения ребенка. В свою очередь те работающие, кто лично заботятся или поддерживают родственника или другого человека, проживающего с ними в одном домохозяйстве и нуждающегося в существенном уходе или поддержке по серьезным медицинским причинам, будут иметь право на пятидневный отпуск по уходу в течение календарного года.
Цель заключительной дискуссии - проинформировать общественность о грядущих изменениях и о том, что данное регулирование изменит в повседневной жизни людей. Темы дискуссии:
- Что такое непередаваемая часть отпуска по уходу за ребенком и как она повлияет на молодых родителей?
- Что такое плановый отпуск по уходу и зачем он нужен?
- Как директива Европейского Союза о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов поспособствует достижению баланса между работой и личной жизнью?
Это пятая, заключительная дискуссия цикла #dzīvolīdzsvarā (#жививравновесии). После мероприятия будет доступна видеозапись дискуссии как на латышском, так и русском языке.
Цикл дискуссий финансируется программой Европейского Союза "Права, равенство и гражданство (2014-2020) в рамках проекта 881676-B4A "Баланс для всех (B4A)".