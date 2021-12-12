Ибрагимович рассказал, как в МЮ из его зарплаты вычли 1 фунт за сок из мини-бара

Например, швед бы удивлён тем, что имя Уэйна Руни было удалено со шкафчика уже на следующий день после перехода футболиста в другой клуб. Однако куда больше его смутило вычитание из зарплаты 1 фунта за... выпитый сок!

"Все думают о "Юнайтед" как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире. И со стороны кажется, что это именно так. Но как только я оказался там, то обнаружил небольшой, замкнутый менталитет. Однажды я был в отеле с командой перед игрой. Я захотел попить, поэтому открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы поиграли, а потом поехали домой.

Прошло время, пришла зарплата. Обычно я на это не смотрю: делаю это только в конце года, чтобы подбить доходы и расходы. Но в тот раз, не знаю почему, мне стало любопытно. И я понял, что они взяли фунт из моей заработной платы.

Я позвонил менеджеру команды: "Простите, почему с моей зарплаты сняли фунт?". Он ответил: "Это фруктовый сок из мини-бара". Я сказал: "Ты шутишь?" И получил ответ: "Нет, серьезно. Здесь если ты что-то заказываешь, то должен за это платить".

Конечно, но я ведь не поехал в отель по собственной инициативе. Я не в отпуске. Это моё рабочее место. Я в "Манчестере". Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным. Ты можешь в это поверить? Фунт? Ничего подобного в Италии никогда не случится. Это детали, которые имеют значение и вызывают уважение игроков.

Когда у меня были спонтанные встречи в Риме с Галлиани, он предоставлял частный самолёт клуба и делал всё, чтобы мне не приходилось платить. Я не говорю, что для меня всё должно быть бесплатно, но фруктовый сок... И вы ещё называетесь одним из крупнейших клубов мира?" - цитирует Ибрагимовича Sports.ru.

Портал приводит еще пару цитат из книги Ибрагимовича:

"Каждый день меня просили показывать документы, чтобы я мог попасть на тренировку. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: "Послушай, друг, я уже месяц езжу сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все ещё не узнаёшь меня, значит, ты не на той работе".