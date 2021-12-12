В Рижском аэропорту будут обширнее тестировать на Covid-19

Планируется, что ежедневно в случайном порядке на Covid-19 будут тестироваться все пассажиры четырех-шести рейсов вне зависимости от отсутствия или наличия у них сертификата Covid-19.

Будут проводиться проверки рейсов из стран с наибольшим количеством завезенных в Латвию случаев Covid-19, а именно

из Германии, Великобритании, Швеции, Египта, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Испании, России, Нидерландов, Дании, Ирландии, Мальты, Украины, Грузии и Швейцарии. Отбор рейсов будет производиться в порядке ротации.

Указанное скрининговое тестирование будет осуществляться на основании положений постановления Кабинета министров "Об объявлении чрезвычайной ситуации", которые предусматривают усиленное тестирование въезжающих в страну в случае эпидемиологической необходимости. От сдачи теста смогут отказаться транзитные пассажиры, дети в возрасте до 12 лет, обслуживающий персонал авиасудов и некоторые другие лица, для которых в постановлении предусмотрены исключения.

На вопрос, что произойдет, если въезжающий в Латвию пассажир откажется от прохождения теста на Covid-19, Министерство здравоохранения ответило агентству LETA, что в таком случае это лицо будет наказано так же, как и за другие нарушения требований чрезвычайного положения. За более детальными объяснениями Минздрав посоветовал обратиться в Министерство внутренних дел или в полицию. Согласно статье 21 pакона "О чрезвычайном положении и исключительных ситуациях" за нарушение ограничений или запретов, установленных на время действия режима чрезвычайного положения, на физическое лицо налагается штраф размером от десяти до 2000 евро и от 140 до 5000 евро - на юридическое.

Чтобы тесты можно было сдать максимально удобно и быстро, для этого будут использоваться образцы слюны. Скрининг прибывающих пассажиров будет оплачиваться из государственного бюджета.

Министерство здравоохранения призывает к добровольному прохождению теста на Covid-19 всех людей, прибывающих рейсами, которые не будут подвержены тестированию. Лабораторный пункт для добровольного тестирования въезжающих из стран Шенгенской зоны расположен в зале ожидания "E" на выходе из терминала, а въезжающие из зоны за пределами Шенгена могут пройти тест в тестовой зоне "C" в терминале прибытия перед пограничным контролем.

По сообщению министерства, цель этих мер - максимально отсрочить распространение варианта омикрон в Латвии. Своевременное выявление завезенных случаев нового штамма повышает эффективность принимаемых мер эпидемиологического контроля по предотвращению распространения инфекции. В министерстве также подчеркивают, что в ходе скрининга будут выявлены и другие случаи Covid-19, вызванные вариантами вируса SARS-CoV-2, для которых также важен эпидемиологический контроль.

В ходе добровольного тестирования в Рижском аэропорту были зарегистрированы первые шесть завезенных случаев Covid-19, у которых в лаборатории были обнаружены специфические мутации омикрон-варианта вируса SARS-CoV-2. В двух из этих случаев омикрон был подтвержден путем секвенирования.