Ханов: "Высокоий уровень гомофобии – это наследство СССР и Улманиса"

"В латвийском обществе очень высокий уровень гомофобии. Как явление, конечно, гомофобия есть и в других странах, но в Восточной Европе она выражена особенно сильно. Это можно объяснить нашим "тоталитарным прошлым". В СССР гомосексуальные отношения были запрещены и за них наказывали по уголовным статьям. Это ощущение, что твоя сущность, если она не гетеросексуальная, является чем-то преступным и запрещенным осталась у многих и сегодня", - говорит Ханов.

По его словам, но "стереотипы идут из прошлого". Причем не только советского.

"Но и во время Первой латвийской республики – в гомосексуалам относились не очень хорошо. При Улманисе, например, это осуждалось, люди были вынуждены скрывать свою сущность. Сегодня мы видим, что в Латвии у власти консервативные партии и они никак не способствуют тому, чтобы это явление "уходило из повестки". У нас, увы, нет антидота, противоядия от этого консервативного дискурса", - сказал Ханов.

Также он отметил, что проблемой является нежелание политиков предоставить гомосексуальным парам возможность юридически фиксировать свои отношения.

"В ЛГБТ-сообществе в Латвии проблемой остается и то, что политики многие годы не принимают закон о партнерских отношениях. Пока консерваторы берут верх", - сказал Ханов.