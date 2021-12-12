Видео ⟩ Очевидцы обвинили полицию в "брошенном" трупе, стражи порядка ответили - все в рамках правил
Очевидцы обнаружили труп в районе кладбища "Лачупес", но приехавшие полицейские не сразу убрали его с глаз населения.
Очевидцы обнаружили труп в районе кладбища "Лачупес", но приехавшие полицейские не сразу убрали его с глаз населения.
Видео в редакцию RUS TVNET прислал собачник. Он выгуливал своего пса в районе кладбища "Лачупес" и увидел висящего на электростолбе мужчину. Рядом работали полицейские, судя по их действиям - мужчина был уже мертвым. Его труп сняли со столба и уложили на землю.
По словам очевидца, спустя пару часов труп оставался на том же месте, при этом его никак не оградили и рядом не было дежурного.
Более того, увидев человека на земле, к нему "на помощь" поспешила проходящая мимо женщина. Этот момент попал на видео.
Видео: Комментарий очевидца
"В этом районе много собачников, другие сокращают здесь путь в частный поселок, а в трех минутах от этого места дети катаются на санках. Почему же полиция оставила тело мертвого мужчины, никак не предупредив общественность? Я считаю, это халатность", - возмущен читатель.
RUS TVNET обратился за комментарием в полицию. По словам представителя Госполиции Лины Кальки "нельзя сказать, что труп просто бросили". Полицейские проводили процессуальные действия поблизости, после чего вернулись и забрали тело.
Более подробных комментариев касательно обнаруженного трупа мужчины в интересах следствия полиция не предоставила.