Ферстаппен в последнем круге вырвал чемпионство в "Формуле-1"

До последнего, 22-го, этапа у Ферстаппена и пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона было одинаковое количество очков. Хэмилтон на старте обогнал соперника и удержался впереди почти до последнего круга, когда Ферстаппен все-таки смог его обогнать.

24-летний Ферстаппен - первый пилот-чемпион "Формулы-1" из Нидерландов и четвертый самый молодой обладатель титула.

Хэмилтону же не удалось стать самым титулованным пилотом в истории. У него, и у Михаэля Шумахера все еще по семь титулов. Хэмилтон становился чемпионом семь раз за последние восемь сезонов, единственный раз уступив титул своему сокоманднику Нико Розенбергу из Германии.

Макс Ферстаппен ФОТО: AFP / Scanpix

Ферстаппен закончил сезон с 395,5 пунктами, обогнав Хэмилтона на восемь пунктов. Третий с 226 пунктами - финн, представитель Mercedes Валери Боттас. Российский пилот Никита Мазепин не набрал за сезон ни одного пункта, разделив последнее место с немцем Миком Шумахером (сыном известного пилота) и поляком Робертом Кубицей.

Тем не менее Mercedes восьмой год подряд победил в Кубке конструкторов, набрав 613,5 пунктов - на 29 больше, чем Red Bull. На третьем месте - Ferrari (323,5 пункта).