Ферстаппен в последнем круге вырвал чемпионство в "Формуле-1"
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в воскресенье, 12 декабря, на Гран-при Саудовской Аравии, впервые в своей карьере стал чемпионом "Формулы-1".
Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен в воскресенье, 12 декабря, на Гран-при Саудовской Аравии, впервые в своей карьере стал чемпионом "Формулы-1".
До последнего, 22-го, этапа у Ферстаппена и пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона было одинаковое количество очков. Хэмилтон на старте обогнал соперника и удержался впереди почти до последнего круга, когда Ферстаппен все-таки смог его обогнать.
24-летний Ферстаппен - первый пилот-чемпион "Формулы-1" из Нидерландов и четвертый самый молодой обладатель титула.
Хэмилтону же не удалось стать самым титулованным пилотом в истории. У него, и у Михаэля Шумахера все еще по семь титулов. Хэмилтон становился чемпионом семь раз за последние восемь сезонов, единственный раз уступив титул своему сокоманднику Нико Розенбергу из Германии.
Ферстаппен закончил сезон с 395,5 пунктами, обогнав Хэмилтона на восемь пунктов. Третий с 226 пунктами - финн, представитель Mercedes Валери Боттас. Российский пилот Никита Мазепин не набрал за сезон ни одного пункта, разделив последнее место с немцем Миком Шумахером (сыном известного пилота) и поляком Робертом Кубицей.
Тем не менее Mercedes восьмой год подряд победил в Кубке конструкторов, набрав 613,5 пунктов - на 29 больше, чем Red Bull. На третьем месте - Ferrari (323,5 пункта).
RED BULL: "MAX VERSTAPPEN - YOU ARE WORLD CHAMPION!" 🎧🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/4oAei8sPR8— Formula 1 (@F1) December 12, 2021
В этом сезоне планировалось провести рекордное число гонок - 23, но в конце августа выяснилось, что этап в Японии не состоится, поэтому было проведено 22 гонки.