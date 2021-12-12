12 декабря в одном абзаце ⟩ Гомофобия в Латвии, омикрон в мире и латышская речь на Первом канале

Зажжена третья свеча Адвента, а это значит, что завтра нас ждет новая рабочая неделя, одна из последних в этом году. И как еще проводить воскресенье, если не итогами дня от RUS.TVNET
События дня в одном абзаце
За последние сутки выявлен 481 новый случай Covid-19, умерло девять человек. А омикрон-штамм наступает и предсказания медиков совсем не радуют. В том числе и поэтому в Рижском аэропорту усилят тестирование на Covid-19. А между тем другие методы борьбы с вирусом вызывают ожесточение. Около 700 учителей покинут работу из-за необходимости иметь сертификаты. Но без работы им просто не будет, тем более что, без сертификатов не получится долго получать пособие по безработице. Между тем семь лет назад две женщины были жестоко убиты на Кипсале, вот, что известно сейчас. Более свежая криминальная история - полиция оставила труп без присмотра, что возмутило общественность. Сами полицейские утверждают, что все было сделано в рамках закона. А у Министерства внутренних дел хватает и других проблем - оппозиция требует отставки министра Голубевой из-за задержания депутата Алдиса Гобземса. Сильны в Латвии и социальные вопросы. Например, гомофобия, корни которой, по мнению профессора Дениса Ханова, тянутся аж со времен Ульманиса. Но были сегодня и светлые моменты. Юморист Ефим Шифрин на Первом канале поболтал с актрисой Агатой Муцениеце на латышском языке. А молодой пилот Макс Ферстаппен не позволил пасть рекорду Михаэля Шумахера и на последнем круг вырвал чемпионство.
Все обсуждают
Вечная проблема Латвии и Эстонии - неграждане. Латвийский юрист Алексей Димитров на эстонском телевидении высказался об этом вопросе, а вы кинулись комментировать. Что ж, вступите в дискуссию и вы!
Чем себя порадовать?
Скоро-скоро Рождество и Новый год. И кроме подарков и мандаринов это еще значит - нескончаемые СМС-ки и сообщения друзьям, коллегам и дальним родственникам. Проверьте себя - сможете ли написать поздравления без ошибок?
Фото дня:
Латвийская авиакомпания airBaltic заключила договор с олимпийской сборной и предоставила им вот такой красивый самолет.