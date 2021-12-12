12 декабря в одном абзаце ⟩ Гомофобия в Латвии, омикрон в мире и латышская речь на Первом канале

За последние сутки выявлен 481 новый случай Covid-19, умерло девять человек. А омикрон-штамм наступает и предсказания медиков совсем не радуют. В том числе и поэтому в Рижском аэропорту усилят тестирование на Covid-19. А между тем другие методы борьбы с вирусом вызывают ожесточение. Около 700 учителей покинут работу из-за необходимости иметь сертификаты. Но без работы им просто не будет, тем более что, без сертификатов не получится долго получать пособие по безработице. Между тем семь лет назад две женщины были жестоко убиты на Кипсале, вот, что известно сейчас. Более свежая криминальная история - полиция оставила труп без присмотра, что возмутило общественность. Сами полицейские утверждают, что все было сделано в рамках закона. А у Министерства внутренних дел хватает и других проблем - оппозиция требует отставки министра Голубевой из-за задержания депутата Алдиса Гобземса. Сильны в Латвии и социальные вопросы. Например, гомофобия, корни которой, по мнению профессора Дениса Ханова, тянутся аж со времен Ульманиса. Но были сегодня и светлые моменты. Юморист Ефим Шифрин на Первом канале поболтал с актрисой Агатой Муцениеце на латышском языке. А молодой пилот Макс Ферстаппен не позволил пасть рекорду Михаэля Шумахера и на последнем круг вырвал чемпионство.