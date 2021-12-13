Латвийцы завоевали золото и серебро на чемпионате мира по тайскому боксу
С 5 по 12 декабря в Бангкоке прошёл масштабный чемпионат мира по тайскому боксу, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 68 стран.
С 5 по 12 декабря в Бангкоке прошёл масштабный чемпионат мира по тайскому боксу, в котором приняли участие более тысячи спортсменов из 68 стран.
Латвию на турнире представили братья Максим и Стас Прокофьевы из рижского клуба Top Ring Latvia, сообщает портал balticevents.info.
У Максима в весовой категории до 40 кг в возрасте 12-13 лет было восемь соперников. Технично преодолев всех противников, латвийский спортсмен попал в финал. Бой за золотую медаль предстоял с опытным бойцом из Бельгии, где также была одержана уверенная победа и завоёван титул чемпионом мира.
У Стаса Прокофьева в категории 48 кг в возрасте 14-15 лет было 10 соперников. Уступив тайскому спортсмену в финале, Стас стал двукратным серебряным призёром чемпионата мира.
"Прокофьевы единственные, кто смог представить на таком уровне нашу страну. Такой результат за всю историю Латвии на чемпионатах мира по тайскому боксу никто из наших спортсменов не мог показать. Мы активно тренируемся даже при таких сложных сложившихся в мире обстоятельствах и просто идем к своим целям", - рассказал главный тренер Руслан Окурляк.
Братья Прокофьевы после небольшой паузы начнут готовиться к чемпионату мира, который пройдёт в конце зимы в Турции, где также собираются лучшие бойцы со всего мира.