Латвийцы завоевали золото и серебро на чемпионате мира по тайскому боксу

Латвию на турнире представили братья Максим и Стас Прокофьевы из рижского клуба Top Ring Latvia, сообщает портал balticevents.info.

У Максима в весовой категории до 40 кг в возрасте 12-13 лет было восемь соперников. Технично преодолев всех противников, латвийский спортсмен попал в финал. Бой за золотую медаль предстоял с опытным бойцом из Бельгии, где также была одержана уверенная победа и завоёван титул чемпионом мира.

У Стаса Прокофьева в категории 48 кг в возрасте 14-15 лет было 10 соперников. Уступив тайскому спортсмену в финале, Стас стал двукратным серебряным призёром чемпионата мира.

"Прокофьевы единственные, кто смог представить на таком уровне нашу страну. Такой результат за всю историю Латвии на чемпионатах мира по тайскому боксу никто из наших спортсменов не мог показать. Мы активно тренируемся даже при таких сложных сложившихся в мире обстоятельствах и просто идем к своим целям", - рассказал главный тренер Руслан Окурляк.