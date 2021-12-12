В Литве в первый раз от Covid-19 умер младенец. Он лечился и умер дома

Ребенок умер еще 1 сентября этого года, но из-за задержек обязательной аутопсии, судебной медэкспертизы и других процедур официальная причина смерти была подтверждена только в субботу, 11 декабря.

Врач детского отделения Телшской больницы Эгле Лисовиене рассказала литовскому телевидению, что мать с ребенком обратились в больницу 31 августа, с подозрением на ларингит. На тот момент не было информации, что у ребенка мог бы быть коронавирус, поэтому его отправили лечиться домой. Он умер утром 1 сентября.

"Был взят анализ крови, он свидетельствовал о признаках вирусной инфекции. Родители на тот момент отказались от лечения в больнице, и ребенок был выписан домой с рекомендациями о симптоматическом лечении", - рассказала врач.

"В данных, которые публикует и обновляет каждый день Департамент статистики, появился новый случай смерти после инфицирования Covid-19: однолетний ребенок", - написал в социальной сети Facebook аналитик Департамента Йонасс Бачелс.

"У умершего ребенка был не только положительный Covid-тест, но и судебная медэкспертиза констатировала, что основная причина смерти - это Covid-19", - сказал Бачел.