Фото ⟩ Гобземс проводит несогласованную акцию протеста в Риге

Акция протеста Гобземса ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По наблюдениям агенства LETA, в 16 часов у замка собралось более 500 человек, а незадолго до 17 часов уже более тысячи. Люди рассеяны по обширной территории.

Чтобы избежать вмешательства полиции за нарушение норм эпидемиологической безопасности, Гобземс выступал перед собравшимися, стоя в воротах близлежащего здания.

Когда полицейская машина приблизилась к этому месту, вокруг нее столпились люди, не давая продолжить движение.

Полиция в социальных сетях снова призывает организаторов мероприятия прекратить акцию, а собравшихся людей - разойтись.

Полиция и представители других сил безопасности находятся на месте происшествия и работают по подготовленному плану.

Как сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении, проведение мероприятия не рекомендовали правоохранительные органы. Связавшись с организатором, самоуправление также не обрело уверенности, что организатор возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с действующими в стране нормами.

В муниципалитете отмечают, что нет уверенности также в том, что организатор будет сотрудничать с полицией, наоборот, сложилось противоположное впечатление, о чем свидетельствуют события прошедшей недели в других городах Латвии.

Муниципалитет пришел к выводу, что нецелесообразно обеспечивать право организатора на проведение мероприятия с участием 20 человек, так как это напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества.

Гобземс объявил в соцсетях, что проведет акцию протеста сегодня во второй половине дня в Риге, у замка.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс сообщил Латвийскому телевидению, что полиция разработала отдельный план мер безопасности для этой акции, но Рукс надеется, что уровень интеллигентности общества достаточно высок, чтобы не поддаться провокациям.

Как сообщалось ранее, Госполицией в отношении депутата Гобземса возбуждено несколько десятков дел о возможных административных нарушениях на его политических мероприятиях.

Полиция также выявила некоторых посетителей несанкционированных собраний, и в настоящее время идет рассмотрение материалов. На данный момент по семи инцидентам в отношении участников возбуждены дела об административных правонарушениях.

6 декабря Гобземс прибыл на встречу со сторонниками в Тукумс, Талси, Вентспилс и Лиепаю. В Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае депутат был временно задержан полицией. В другие дни недели он посетил ряд городов Земгале, Видземе и Латгале.

Полиция призывает не участвовать в акции протеста Гобземса, напоминая об уголовной ответственности

Напоминая о возможной уголовной ответственности, Государственная полиция призывает жителей не собираться в понедельник на несанкционированную акцию протеста у Рижского замка, которую организует депутат Сейма Алдис Гобземс ("Закон и порядок".

В заявлении для прессы полиция обращает внимание на тот факт, что собрания людей в настоящее время существенно ограничены в соответствии с распоряжением правительства об объявлении чрезвычайного положения, поскольку заболеваемость Covid-19 в стране по-прежнему очень высока.

В полиции напоминают, что призыв к собраниям и сбор людей свыше разрешенного количества являются правонарушением со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень хрупкая, и массовые митинги могут привести к новой вспышке, а затем к ужесточению ограничений.

Глава Государственной полиции Армандс Рукс призывает организаторов мероприятия, а также других сторонников из различных групп активистов отказаться от проведения несанкционированных собраний.

Он также указывает, что такие действия нарушают закон о собраниях, шествиях и пикетах и что преднамеренное собрание людей во время чрезвычайного положения является административно наказуемым деянием.

Рукс также обращает внимание на то, что в случае причинения значительного ущерба за нарушение ограничений и запретов, установленных во время чрезвычайного положения, предусмотрена и уголовная ответственность.

"Мы просим население проявить понимание, терпение и не поддаваться провокациям, совершая правонарушения, которые принимают форму массовых собраний во время пандемии Covid-19, что ставит под угрозу собственное здоровье и здоровье других людей", - говорит Рукс.

Полиция готова к любому сценарию в связи с акцией Гобземса, но очень надеется на понимание и ответственность общества.