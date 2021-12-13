Фото ⟩ Протесты у Рижского замка: 14 задержанных, 4 уголовных дела, госпитализирован полицейский

Отдельные участники держали в руках флаги Латвии и плакаты с возражениями против условий вакцинации от Covid-19.
Полиция и представители других сил безопасности находились на месте происшествия и работали по подготовленному плану.
Как сообщили LETA в столичном самоуправлении, проведение мероприятия не рекомендовали правоохранительные органы. Связавшись с организатором, самоуправление также не обрело уверенности, что организатор возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с действующими в стране нормами.
В муниципалитете отметили, что нет уверенности также в том, что организатор будет сотрудничать с полицией, наоборот, сложилось противоположное впечатление, о чем свидетельствуют события прошедшей недели в других городах Латвии.
Муниципалитет пришел к выводу, что нецелесообразно обеспечивать право организатора на проведение мероприятия с участием 20 человек, так как это напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества.
Как сообщалось ранее, Госполицией в отношении депутата Гобземса возбуждено несколько десятков дел о возможных административных нарушениях на его политических мероприятиях.
Полиция также выявила некоторых посетителей несанкционированных собраний, и в настоящее время идет рассмотрение материалов. На данный момент по семи инцидентам в отношении участников возбуждены дела об административных правонарушениях.
6 декабря Гобземс прибыл на встречу со сторонниками в Тукумс, Талси, Вентспилс и Лиепаю. В Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае депутат был временно задержан полицией. В другие дни недели он посетил ряд городов Земгале, Видземе и Латгале.
Напоминая о возможной уголовной ответственности, Госполиция призывала жителей не собираться на акцию протеста у Рижского замка.
В заявлении для прессы полиция обратила внимание на то, что собрания людей в настоящее время существенно ограничены в соответствии с распоряжением правительства об объявлении чрезвычайного положения, поскольку заболеваемость Covid-19 в стране по-прежнему очень высока.
В полиции напомнили, что призыв к собраниям и сбор людей свыше разрешенного количества являются правонарушением со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень хрупкая, и массовые митинги могут привести к новой вспышке, а затем к ужесточению ограничений.
"Мы просим население проявить понимание, терпение и не поддаваться провокациям, совершая правонарушения, которые принимают форму массовых собраний во время пандемии Covid-19, что ставит под угрозу собственное здоровье и здоровье других людей", - сказал Рукс.