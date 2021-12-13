Вт, 14.12.2021
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Руслан Белый, российский комик
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Фото ⟩ Протесты у Рижского замка: 14 задержанных, 4 уголовных дела, госпитализирован полицейский

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В связи с нарушениями, зафиксированными в ходе организованной оппозиционным политиком Алдисом Гобземсом акции протеста у Рижского замка вечером в понедельник вечером, 13 декабря, возбуждено десять административных и четыре уголовных дела, сообщили LЕТА.

14 человек были задержаны и доставлены в отделение для проведения процессуальных действий, в том числе около 23:00

один человек был задержан за невыполнение требований сотрудников правоохранительных органов и нападение на полицейского.

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Также будет оценена ответственность организаторов и вовлеченных сторон.

По наблюдениям LЕТА, после полуночи на акции протеста у Рижского замка все еще оставалось несколько десятков человек.

Два человека из одной компании задержаны за несоблюдение общепринятых норм. Группа из пяти человек задержана за хулиганство на площади Пилс: сначала задержали двух человек, а через некоторое время - остальных троих, применив слезоточивый газ.

Один человек задержан за запуск петард у Рижского замка, еще один - за нападение на сотрудника полиции самоуправления Риги. Нарушитель толкнул полицейского и пытался сбить его с ног.

Полиция также задержала двух человек за нарушение правил управления дроном и передвижение с косой.

Также стало известно, что пострадал один из сотрудников правоохранительных органов. Его доставили в медицинское учреждение, обстоятельства случившегося выясняются.

Около 17 часов на акцию собрались более 1000 человек, полиция говорила о 600 участниках.

Как проходила акция?

Оппозиционный политик Алдис Гобземс ("Закон и порядок") запланировал на понедельник, 13 декабря, акцию протеста в Риге, на проведение которой не получил разрешения. Акция началась около 16:00, у замка собралось более 500 человек, а незадолго до 17 часов - уже более тысячи. Госполиция в Twitter писала о примерно 600 людях около 17 часов. Люди были рассеяны по обширной территории. Полиция в соцсетях призывала организаторов мероприятия прекратить акцию, а собравшихся людей - разойтись.

По оценке полиции, в 18:40 количество людей, собравшихся на месте несанкционированного митинга, существенно не изменилось, сообщили LETA в Госполиции.

Была предпринята и предотвращена попытка построить сцену, что привлекло бы еще большее количество людей в условиях пандемии и ограничений на собрания.

По наблюдениям LЕТА, единственная стычка протестующих с полицией произошла на Вантовом мосту. Однако сам Гобземс активно пытался урегулировать конфликт с полицией и не поддаваться на провокации.

Также вечером на набережную у статуи Большого Кристапа на эвакуаторе привезли инсталляцию. В отношении лица, которое ее привезло и установило, возбуждено дело об административном правонарушении.

Гобземс сказал участникам акции протеста, что это "айсберг коррупции", который, в отличие от дорогостоящего объекта с аналогичным названием, установленного осенью на Даугаве в ходе кампании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, стоил около 2000 евро.

В связи со скоплением автомашин на АЗС неподалеку от Рижского замка были аннулированы технические осмотры восьми машин и номера еще трех машин. По наблюдениям LETA, в этом месте молодежь танцевала на крышах автомобилей.

Чтобы избежать вмешательства полиции за нарушение норм эпидемиологической безопасности, Гобземс выступал перед собравшимися, стоя в воротах близлежащего здания.

Когда полицейская машина приблизилась к этому месту, вокруг нее столпились люди, не давая продолжить движение.

Мероприятие на большей части территории протекало мирно. Организаторы произносили речи во дворе прилегающего дома за воротами. Параллельно Гобземс разговаривал и фотографировался со своими сторонниками. Некоторые люди танцевали и пели.

Галерея: Акция протеста Гобземса в Старой Риге, стычка с полицией

Отдельные участники держали в руках флаги Латвии и плакаты с возражениями против условий вакцинации от Covid-19.

Полиция и представители других сил безопасности находились на месте происшествия и работали по подготовленному плану.

А что самоуправление?

Как сообщили LETA в столичном самоуправлении, проведение мероприятия не рекомендовали правоохранительные органы. Связавшись с организатором, самоуправление также не обрело уверенности, что организатор возьмет на себя ответственность за мероприятие, если оно не будет проходить в соответствии с действующими в стране нормами.

В муниципалитете отметили, что нет уверенности также в том, что организатор будет сотрудничать с полицией, наоборот, сложилось противоположное впечатление, о чем свидетельствуют события прошедшей недели в других городах Латвии.

Муниципалитет пришел к выводу, что нецелесообразно обеспечивать право организатора на проведение мероприятия с участием 20 человек, так как это напрямую поставит под угрозу безопасность здоровья всего общества.

Как сообщалось ранее, Госполицией в отношении депутата Гобземса возбуждено несколько десятков дел о возможных административных нарушениях на его политических мероприятиях.

Полиция также выявила некоторых посетителей несанкционированных собраний, и в настоящее время идет рассмотрение материалов. На данный момент по семи инцидентам в отношении участников возбуждены дела об административных правонарушениях.

6 декабря Гобземс прибыл на встречу со сторонниками в Тукумс, Талси, Вентспилс и Лиепаю. В Тукумсе, Вентспилсе и Лиепае депутат был временно задержан полицией. В другие дни недели он посетил ряд городов Земгале, Видземе и Латгале.

Почему нельзя?

Напоминая о возможной уголовной ответственности, Госполиция призывала жителей не собираться на акцию протеста у Рижского замка.

В заявлении для прессы полиция обратила внимание на то, что собрания людей в настоящее время существенно ограничены в соответствии с распоряжением правительства об объявлении чрезвычайного положения, поскольку заболеваемость Covid-19 в стране по-прежнему очень высока.

В полиции напомнили, что призыв к собраниям и сбор людей свыше разрешенного количества являются правонарушением со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эпидемиологическая ситуация по-прежнему очень хрупкая, и массовые митинги могут привести к новой вспышке, а затем к ужесточению ограничений.

"Мы просим население проявить понимание, терпение и не поддаваться провокациям, совершая правонарушения, которые принимают форму массовых собраний во время пандемии Covid-19, что ставит под угрозу собственное здоровье и здоровье других людей", - сказал Рукс.


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