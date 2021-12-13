Пн, 13.12.2021
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Денис Ханов, культуролог, профессор Университета им. Страдиня

Выявлен 271 новый случай Covid-19, скончался один человек

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, поступила информация об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший входил в возрастную категории от 90 до 99 лет. Он был вакцинирован. 

Из всех случаев, выявленных за последние сутки, 156 человек были невакцинированы или не завершили курс вакцинации, 115 были вакцинированы. 

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 501,1 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,4%. Было сделано 4210 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 262 215 человек.


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