Выявлен 271 новый случай Covid-19, скончался один человек
За минувшие сутки в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, поступила информация об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлен 271 новый случай Covid-19, поступила информация об одной смерти, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умерший входил в возрастную категории от 90 до 99 лет. Он был вакцинирован.
Из всех случаев, выявленных за последние сутки, 156 человек были невакцинированы или не завершили курс вакцинации, 115 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 501,1 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 6,4%. Было сделано 4210 тестов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 262 215 человек.