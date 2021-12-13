Выявлен 271 новый случай Covid-19, скончался один человек

Умерший входил в возрастную категории от 90 до 99 лет. Он был вакцинирован.

Из всех случаев, выявленных за последние сутки, 156 человек были невакцинированы или не завершили курс вакцинации, 115 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 501,1 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,4%. Было сделано 4210 тестов.