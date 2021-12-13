В России на территории женского монастыря произошел взрыв: погиб подросток
В России в городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и ТАСС.
В России в городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и ТАСС.
По предварительным данным, в результате взрыва погиб подросток, еще семеро несовершеннолетних пострадали.
По данным "Интерфакса", местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь.
По словам источника "Интерфакса", бомбу взорвал подросток, который ранее был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре. Нападавший погиб от полученных травм.
"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.
Следственное управление СК по региону решает вопрос о возбуждении уголовного дела.