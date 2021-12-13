Пн, 13.12.2021
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Джена Андерсоне, прокурор
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В России на территории женского монастыря произошел взрыв: погиб подросток

В России в городе Серпухов в Московской области на территории женского монастыря произошел взрыв, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс" и ТАСС.

По предварительным данным, в результате взрыва погиб подросток, еще семеро несовершеннолетних пострадали.

По данным "Интерфакса", местный житель принес самодельное взрывное устройство в монастырь.

По словам источника "Интерфакса", бомбу взорвал подросток, который ранее был воспитанником церковно-приходской школы при монастыре. Нападавший погиб от полученных травм. 

"По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - сказал источник.

Следственное управление СК по региону решает вопрос о возбуждении уголовного дела.


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