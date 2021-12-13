УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Напомним, сегодня в соперники "Вильярреалу" бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским "Манчестер Юнайтед", но эти две команды встречались между собой на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.
Жеребьёвка была проведена ещё раз и после этого соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" достался «ПСЖ». Главной проблемой стало то, что шар с "Манчестер Юнайтед" не был в корзине с возможными соперниками "Атлетико". Испанцы подали протест, который УЕФА одобрил.
Повторная жеребьёвка состоится в 16:00 по латвийскому времени!
Так выглядят пары, которые определились во время отменённой жеребьёвки:
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:
- "Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)
- "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
- "Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)
- "Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)
- "Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
- "Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
- "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта.
Отметим, что манипуляции с шариками проводил Андрей Аршавин - амбассадор финала турнира, который в этом сезоне пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.