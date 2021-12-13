УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Напомним, сегодня в соперники "Вильярреалу" бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским "Манчестер Юнайтед", но эти две команды встречались между собой на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.

Жеребьёвка была проведена ещё раз и после этого соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" достался «ПСЖ». Главной проблемой стало то, что шар с "Манчестер Юнайтед" не был в корзине с возможными соперниками "Атлетико". Испанцы подали протест, который УЕФА одобрил.

Повторная жеребьёвка состоится в 16:00 по латвийскому времени!

Так выглядят пары, которые определились во время отменённой жеребьёвки:

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

"Бенфика" (Португалия) - "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) - "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

"Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта.