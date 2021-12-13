Пн, 13.12.2021
Как рассказал мне один из осужденных таможенников, у него была дилемма - прекратить ли брать взятки. Выбор между преступлением и моббингом, который могли бы начать его коллеги. Из этой системы выйти нельзя, только если уволиться Джена Андерсоне, прокурор
Джена Андерсоне, прокурор

Встреча Роналду и Месси отменилась. В УЕФА перепутали шары для Аршавина и провели жеребьёвку заново

Андрей Аршавин ФОТО: AFP/SCANPIX

В понедельник, 13 декабря, в Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Однако спустя около часа УЕФА сообщил, что жеребьёвка будет повторена из-за ошибок с программным обеспечением.

Напомним, сегодня в соперники "Вильярреалу" бывший российский футболист Андрей Аршавин вытянул шар с английским "Манчестер Юнайтед", но эти две команды встречались между собой на стадии группового этапа турнира. Поэтому они не могли сыграть друг против друга в 1/8 финала.

Жеребьёвка была проведена ещё раз и после этого соперником "Вильярреала" стал "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" достался «ПСЖ». Главной проблемой стало то, что шар с "Манчестер Юнайтед" не был в корзине с возможными соперниками "Атлетико". Испанцы подали протест, который УЕФА одобрил.

В результате была проведена повторная жеребьёвка, во время которой определились следующие пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА:

  • "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)
  • "Вильярреал" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
  • "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
  • "Зальцбург" (Австрия) - "Бавария" (Германия)
  • "Интер" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
  • "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)
  • "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Испания)
  • "Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, вторые матчи можно будет увидеть 8, 9, 15 и 16 марта.

Отметим, что манипуляции с шариками проводил Андрей Аршавин - амбассадор финала турнира, который в этом сезоне пройдёт 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.


НАВЕРХ
Back