Фото ⟩ В Ройском порту затонуло судно

Сегодня утром, около 5 часов утра, VUGD от Службы береговой охраны получила информацию о том, что в Ройском порту затонуло судно, а на поверхности воды появилось нефтяное пятно.

В Морских силах агентству LETA сообщили, что было получено сообщение о сработавшем аварийном радиобуе.

FOTO: Rojas ostā nogrimis kuģis un patlaban atbildīgie dienesti strādā, lai kanālā izplūdušie naftas produkti nenokļūtu jūrā. ⚓️



👁‍🗨 Plašāk: https://t.co/lQ7MSiN9QU pic.twitter.com/d2AngXjuFy — TV3 Ziņas (@TV3zinas) December 13, 2021

На месте происшествия было установлено, что в канале находится затопленное судно, а на поверхности воды видно пятно нефтепродуктов, движущееся в сторону моря.

Пожарные установили в канале ограждающие и сорбирующие боны. В настоящее время они устанавливаются в месте происшествия по всей ширине канала, чтобы предотвратить попадание разливов нефти в море.

О случившемся проинформирована Государственная служба окружающей среды.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия в сотрудничестве с управлением Ройского порта.

Между тем владелец затонувшего судна Zvejnieku saimniecība Irbe не дал агентству LETA никаких комментариев.

По словам управляющего порта Рои Яниса Мегниса, принадлежащее Zvejnieku saimniecība Irbe рыболовное судно затонуло у причала порта. В настоящее время неизвестно, почему это произошло, поскольку корабль находился в хорошем техническом состоянии и регулярно выходил в море. "Судовладелец уже нашел водолазов, которые подготовят судно к извлечению. После этого можно будет судить о причинах его затопления", - сказал Мегнис.

Он подчеркнул, что утечка нефтепродуктов была ограничена благодаря профессиональным действиям сотрудников VUGD.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Zvejnieku saimniecība Irbe в прошлом году работало с оборотом 5,001 млн евро, что на 9,7% больше, чем годом ранее, при этом прибыль компании составила 161 309 евро, в то время как в 2019 году компания несла убытки.