Видео ⟩ Сезон начался трагически: врачи о погибших во время безрассудных зимних развлечений

"Это ужасно. С такими шутки вырастают мальчики, а не взрослые", - выражает шок по поводу родительской безответственности Астра, жительница Мангальсалы.

Другие не хотят говорить о трагедии на Мангальсале. Некоторые говорят, что пострадала одна из соседних семей. Кто-то указывает, что белый внедорожник, к которому были привязаны камера и сани, принадлежит владельцу местного яхт-клуба.

Старые и безопасные зимние радости теперь сменились гораздо более опасными развлечениями. Вскоре после трагедии на Мангальсале с Приекульской стороны было получено видео, на котором машина с санями едет впереди лесовоза.

"Они, конечно, видели, что я ехал сзади, остановились, прицепили сани.

И вот они ехали так три километра впереди меня. В принципе, на тот момент машина могла иметь полную массу 52 тонны. И дорога была вся во льду.

И я был не единственным, кто ехал по этой дороге. Машины также ехали в обратном направлении. Так что мероприятие довольно опасное", - говорит водитель Марек.

В интернете и социальных сетях очень много видео с похожими действиями. У каждого из них высокая вероятность трагедии. В зависимости от размера аварии также оценивается ответственность участников и применимые штрафы.

Пострадавшие и люди с тяжелыми травмами - это повседневная жизнь Рижской Восточной клинической университетской больницы. Врач Андрис Викманис подчеркивает, что почти все зимние аварии можно было предотвратить.

Детская клиническая университетская больница также подчеркивает, что нынешний зимний сезон начался трагически и c травмами.

"Чтобы удовольствие от зимы доставляло только положительные эмоции, мы призываем родителей самим объяснить детям необходимые меры безопасности и помнить, что ваш положительный пример - залог безопасного отдыха", - напоминает Ренате Снипе, главный врач Детской клинической университетской больницы.

Врачи также призывают к тому, чтобы, казалось бы, невинная поездка по крутому склону была максимально оценена с точки зрения безопасности.