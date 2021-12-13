Слуцкий рассказал, почему плохо относится к акции Black Lives Matter

Акция Black Lives Matter, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма.

"Плохо отношусь. Я всегда против какой-либо отдельной дискриминации. Против темнокожих, против нетрадиционной сексуальной ориентации, феминизма или ещё что-то. На самом деле, ценны все жизни и все жизни имеют значение. Кто-кто, но я работал с огромным количеством футболистов разных национальностей и рас. Я не понимаю, почему акцент делается именно на этом. Это раз.

Второе, сам жест тоже меня несколько прибивает. Что это - преклонить колено? Я понимаю минута молчания, может какой-то или ты одел какую-то специальную ленту, но мне не нравится сам жест. Преклонение колена очень спорное в этом плане.

Сейчас мир футбола сильно разделился на тех, кто за и, кто против. Я был на матче между Беларусью и Уэльсом. Валлийцы преклоняют колено, а сборная Беларуси - нет. И ты ещё в чьих-то глазах выглядишь мудаком. Кто-то делает так, а кто-то вот так.

Если бы я сейчас работал в "Халл Сити", то предоставил бы футболистам право выбора. Если вы хотите и считаете, вы можете это сделать. Я бы не принуждал ни в ту, ни в другую сторону. Если хотите, ради бога, если нет, ничего страшного", - сказал Слуцкий.

Напомним, подавляющее большинство европейских клубов и сборных перед началом матчей встают на одно колено в поддержку акции BLM. В ряде стран Восточной Европы и в России такой жест вызывает критику и возмущение не только со стороны игроков, но и болельщиков, которые с трибун освистывают соперников, присоединяющихся к этой акции.