Фото, видео ⟩ Стал известен победитель латвийского шоу X Faktors

Второе место занял Виктор, а третье - Эдуард. Напомним, победитель проекта получает 10 000 евро и контракт с звукозаписывающей компанией Universal Music Group.

Вечер открывало выступление Эдуарда Редико с хитом Майкла Джексона "Man in the Mirror". После Грета Грантиня исполнила песню Queen "Somebody To Love", а Виктор представил легендарный "Yesterday". После участники выступили дуэтами с местными знаменитостями.

В суперфинале Грета представила композицию Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка "Love Never Felt So Good", а Бунтовскис хит "Smile" от Nat King Cole. Зрителей радовали номера Prāta vētra, Дона, Айи Андреевой и Very cool people.

Все деньги, полученные в голосовании были переданы на благотворительность в акции Eņģeļi pār Latviju. В этом году - это 176 детей, которым необходимо свыше 373 тысяч евро.