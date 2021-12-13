Коронавирус: "Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, новый вариант "Дельты" добрался до Китая

Британские власти заявили, что вариант коронавируса "Омикрон" распространяется невероятно быстро, Северная Ирландия вводит ковидные паспорта для ресторанов, в Пакистане подтвержден первый случай заражения "Омикроном", а более заразный штамм "Дельты" зарегистрирован в Китае. Главное о пандемии коронавируса в мире - в нашем обзоре.
В понедельник британские власти предупредили, что темпы заражаемости "Омикроном" невероятно высоки - этот вариант коронавируса составляет около 40% всех инфекций в Лондоне. Правительство предлагает гражданам как можно скорее сделать бустерные прививки, поскольку, согласно имеющимся данным, люди, получившие две дозы вакцины, значительно более уязвимы.
С тех пор как 27 ноября в Соединенном Королевстве были обнаружены первые случаи заражения вариантом "Омикрон", премьер-министр Борис Джонсон ввел более жесткие ограничения и в воскресенье сообщил нации, что новый всплеск инфекции, вызванный "Омикроном", уже на пороге.
По прогнозам британских властей, если не принять меры, к концу декабря число инфицированных может достигнуть миллиона человек.
"Теперь мы знаем об "Омикроне", что он распространяется с феноменальной скоростью, чего мы никогда раньше не видели, количество инфекций удваивается каждые два-три дня", - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.
По словам министра, в Англии еще не было подтвержденных случаев смерти от "Омикрона" и всего 10 человек были госпитализированы с этим вариантом.
Данные, обнародованные в пятницу, показали, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции в случае с "Омикроном" при наличии только двух доз существенно снижается, но третья доза повышает защиту более чем на 70%.
По словам Джавида, хотя симптомы этого варианта могут быть более легкими, его быстрое распространение означает, что если правительство не примет меры, служба здравоохранения может не справиться.
Ковидные паспорта в Северной Ирландии
Ковидные паспорта теперь имеют юридическую силу в Северной Ирландии, а гостиницы и прочие места индустрии отдыха и развлечений могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 фунтов в случае несоблюдения этих правил.
Посетители должны предъявить доказательство вакцинации, отрицательный результат теста или свидетельство о недавно перенесенном ковиде, чтобы посещать рестораны и развлекательные заведения.
Паспорта были введены 29 ноября, но в течение двух недель были необязательными.
Франция, все еще переживающая пятую волну коронавируса, вызванного вариантом "Дельта", в январе столкнется с шестой волной, принесенной "Омикроном". Об этом предупредил Мартин Хирш, глава парижской группы больниц AP-HP, крупнейшей больничной системы Европы.
"Мы пока еще ни словом не обмолвились о шестой волне, вызванной "Омикроном", которая нагрянет позже, в январе", - сказал Хирш в интервью радио RTL.
Новый вариант "Дельты" добрался до Китая
Китай сообщил о всплеске инфекций Covid-19 в восточной провинции Чжэцзян. По словам врачей, новые случаи относятся к появившемуся в конце июля штамму "Дельта" суб-линии AY.4. Местные власти ввели ограничения на проведение общественных собраний и выезд за пределы провинции.
Провинция Чжэцзян зарегистрировала 138 подтвержденных случаев передачи вируса и одного бессимптомного носителя в период с 5 по 12 декабря на фоне последнего повторного появления Covid-19, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Синьхуа.
Полногеномное секвенирование и анализ показали, что случаи заболевания в трех городах провинции вызваны суб-линией штамма "Delta" AY.4, говорится в отчете местного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Считается, что этот вариант более заразен, чем оригинальная "Дельта". В конце осени его наблюдали в нескольких странах, однако нигде он не стал доминирующим, отметила Розелин Лемус-Мартин, доктор наук в области молекулярной и клеточной биологии Оксфордского университета.
В провинции Чжэцзян живет 64,6 млн человек. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в понедельник на материковой части Китая был зарегистрирован 101 подтвержденный случай Covid-19, 80 из которых связаны с местной передачей, а 21 - из-за границы.
Первый случай в Пакистане
Больница Университета Ага Хана в Карачи в понедельник подтвердила первый в Пакистане случай заражения вариантом "Омикрон".
Других пациентов с этим вариантом коронавируса в больнице пока нет.
Национальный институт здоровья также подтвердил эти данные.
Как сообщается, 57-летний пациент не был вакцинирован и не имел симптомов коронавируса. Как сообщил департамент здравоохранения, в настоящее время предпринимаются усилия по отслеживанию контактов, чтобы подтвердить наличие новых случаев заражения "Омикроном".