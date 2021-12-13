Коронавирус: "Омикрон" распространяется с феноменальной скоростью, новый вариант "Дельты" добрался до Китая

По словам министра, в Англии еще не было подтвержденных случаев смерти от "Омикрона" и всего 10 человек были госпитализированы с этим вариантом.

Данные, обнародованные в пятницу, показали, что эффективность вакцины против симптоматической инфекции в случае с "Омикроном" при наличии только двух доз существенно снижается, но третья доза повышает защиту более чем на 70%.

По словам Джавида, хотя симптомы этого варианта могут быть более легкими, его быстрое распространение означает, что если правительство не примет меры, служба здравоохранения может не справиться.

Ковидные паспорта в Северной Ирландии

Ковидные паспорта теперь имеют юридическую силу в Северной Ирландии, а гостиницы и прочие места индустрии отдыха и развлечений могут быть оштрафованы на сумму до 10 000 фунтов в случае несоблюдения этих правил.

Посетители должны предъявить доказательство вакцинации, отрицательный результат теста или свидетельство о недавно перенесенном ковиде, чтобы посещать рестораны и развлекательные заведения.

Паспорта были введены 29 ноября, но в течение двух недель были необязательными.

В прошлом месяце министры проголосовали за обязательные проверки, несмотря на сопротивление Демократической юнионистской партии.

Член ДЮП и первый министр Северной Ирландии Пол Гиван заявил, что доказательств эффективности ковидных паспортов в борьбе с распространением инфекции нет.

Однако другие партии поддерживают эту схему, и министерство здравоохранения заявило, что эта мера вводится, чтобы помочь ограничить передачу Covid-19 в условиях повышенного риска.

Правила коснутся большей части сектора развлечений, включая пабы, клубы и лицензированные рестораны, а также многие закрытые развлекательные заведения, такие как кинотеатры и театры.

В Северной Ирландии уже обнаружено 10 случаев варианта "Омикрон".

Шестая волна во Франции

Франция, все еще переживающая пятую волну коронавируса, вызванного вариантом "Дельта", в январе столкнется с шестой волной, принесенной "Омикроном". Об этом предупредил Мартин Хирш, глава парижской группы больниц AP-HP, крупнейшей больничной системы Европы.

Рождественские украшения в Страсбурге ФОТО: Getty Images

"Мы пока еще ни словом не обмолвились о шестой волне, вызванной "Омикроном", которая нагрянет позже, в январе", - сказал Хирш в интервью радио RTL.

Новый вариант "Дельты" добрался до Китая

Китай сообщил о всплеске инфекций Covid-19 в восточной провинции Чжэцзян. По словам врачей, новые случаи относятся к появившемуся в конце июля штамму "Дельта" суб-линии AY.4. Местные власти ввели ограничения на проведение общественных собраний и выезд за пределы провинции.

Провинция Чжэцзян зарегистрировала 138 подтвержденных случаев передачи вируса и одного бессимптомного носителя в период с 5 по 12 декабря на фоне последнего повторного появления Covid-19, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство Синьхуа.

Полногеномное секвенирование и анализ показали, что случаи заболевания в трех городах провинции вызваны суб-линией штамма "Delta" AY.4, говорится в отчете местного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Считается, что этот вариант более заразен, чем оригинальная "Дельта". В конце осени его наблюдали в нескольких странах, однако нигде он не стал доминирующим, отметила Розелин Лемус-Мартин, доктор наук в области молекулярной и клеточной биологии Оксфордского университета.

В провинции Чжэцзян живет 64,6 млн человек. По данным Национальной комиссии здравоохранения, в понедельник на материковой части Китая был зарегистрирован 101 подтвержденный случай Covid-19, 80 из которых связаны с местной передачей, а 21 - из-за границы.

Первый случай в Пакистане

Больница Университета Ага Хана в Карачи в понедельник подтвердила первый в Пакистане случай заражения вариантом "Омикрон".

Других пациентов с этим вариантом коронавируса в больнице пока нет.

Национальный институт здоровья также подтвердил эти данные.