"Зенит" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы
13 декабря, в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022.
13 декабря, в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022.
В этом сезоне впервые состоялась жеребьёвка стыковых матчей. В ней приняли участие 16 команд - восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.
В результате жеребьёвки определились следующие пары:
Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя.
Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы, которые, согласно новому формату турнира, автоматически попали в 1/8 финала.
В их числе оказался московский "Спартак", а также "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Галатасарай" (Турция), "Байер" (Германия) и "Вест Хэм" (Англия).
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля. Финал состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.