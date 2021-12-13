Пн, 13.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

"Зенит" узнал соперника в плей-офф Лиги Европы

ФОТО: UEFA/Handout via REUTERS

13 декабря, в Ньоне состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2021/2022.

В этом сезоне впервые состоялась жеребьёвка стыковых матчей. В ней приняли участие 16 команд - восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов.

В результате жеребьёвки определились следующие пары:

  • "Севилья" (Испания) - "Динамо" Загреб (Хорватия)
  • "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)
  • "РБ Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
  • "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)
  • "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)
  • "Боруссия" Дортмунд (Германия)  - "Рейнджерс" (Шотландия)
  • "Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия)
  • "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия)

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля, ответные встречи пройдут неделю спустя.

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы, которые, согласно новому формату турнира, автоматически попали в 1/8 финала.

В их числе оказался московский "Спартак", а также "Лион" (Франция), "Монако" (Франция), "Айнтрахт" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Галатасарай" (Турция), "Байер" (Германия) и "Вест Хэм" (Англия).

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 состоится 25 февраля. Финал состоится 18 мая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.


НАВЕРХ
Back