Фото ⟩ В Домском соборе прозвучала "Рождественская прелюдия"

В минувшую субботу, в Рижском Домском соборе уже в 15-й раз состоялось одно из самых красивых зимних музыкальных событий - концерты оперной дивы Инессы Галанте "Рождественская прелюдия". Чтобы все желающие смогли посетить праздничное мероприятие, организатор "Фонд Инессы Галанте" провел дополнительный дневной концерт, который также собрал максимально допустимое количество зрителей с учетом всех ограничений.

Рижане и гости столицы соприкоснулись с величием классической и духовной музыки в исполнении выдающихся исполнителей и музыкантов. Под сводами монументального средневекового собора в блистательном исполнении сопрано Инессы Галанте и контратенора Сергея Егерса прозвучали сочинения Перголези, Каччини, Верди, Россини, Генделя. Во всем величии предстала музыка Шарля-Мари Видора, Бетховена, Джордани, мастерски исполненная выдающимся органистом и композитором Айварсом Калейсом.

В концертной программе приняли участие молодые яркие музыканты, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте": в артистическом исполнении пианистки Мелиссы Таканбековой прозвучала "Первая арабеска" Клода Дебюсси, аккордеонистка Алиса Силыня виртуозно исполнила "Зиму" из "Времен года" Вивальди, а юная, талантливая скрипачки Мария Геворкян играла произведение Жюля Массне "Meditation". Арию из оперы Моцарта "Дон Жуан" Инесса Галанте исполнила в дуэте с молодым, талантливым баритоном Даниилом Кузьминым. Также со сцены прозвучал трогательный рождественский гимн "Тихая ночь, святая ночь" - его исполнил хор мальчиков школы имени Язепа Мединя под руководством дирижера Романса Ванагса.

Специальное световое оформление Домского собора подчеркивало торжественность события. Строгое готическое убранство собора во время концертов "Рождественская прелюдия" преобразилось - динамичные световые инсталляции, гармонично вписанные в музыкальный контекст, перенесли слушателей в атмосферу волшебной сказки. Сценографию и концепцию световых решений традиционно разрабатывала директор и продюсер мероприятий "Фонда Инессы Галанте" Диана Галанте.

В завершении праздничного вечера Инесса Галанте обратилась к публике со словами благодарности и поздравлениями: "Сегодня был очень душевный вечер, я ощущаю нас всех одной большой семьей. От всего сердца желаю всем здоровья, долгих лет жизни и никогда не терять оптимизм. Я верю, что скоро мы сможем встречаться чаще и сможем видеть улыбки друг друга. Пусть Рождество принесет в сердце радость, любовь и надежду! Всех люблю и целую! Ваша Инесса Галанте".