13 декабря в одном абзаце ⟩ Смерть от омикрона, протесты в Риге, затонувшее судно

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С 2 августа 2022 года в Латвии вступят в силу требования, указанные в Директиве Европейского Союза о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов. Они предусматривают индивидуальное право на по меньшей мере четырехмесячный период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, два месяца из которых родители не могут передать другому, то есть и мать, и отец как минимум на два месяца должны стать главным опекуном ребенка.

Что это будет значить на практике? Что такое непередаваемая часть отпуска по уходу за ребенком и как она повлияет на молодых родителей? Что такое плановый отпуск по уходу и зачем он нужен?

Серьезные перемены с экспертами обсудила журналист RUS TVNET Эрика Сташкевич.

Чем себя порадовать?

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