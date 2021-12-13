13 декабря в одном абзаце ⟩ Смерть от омикрона, протесты в Риге, затонувшее судно

События дня в одном абзаце
Первый пациент в мире умер от омикрона. Случай был зарегистрирован в Великобритании. Тем временем в Латвии на этой неделе могут начать вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, так как получены необходимые детские вакцины, а в Детской клинической университетской больнице провели первую в Балтии операцию по коррекции деформации позвоночника. Кроме этого, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что сертификаты о вакцинации могут иметь разный срок годности, в зависимости от вакцины. В Балтийском море у берегов Швеции столкнулись два грузовых судна, а в Ройском порту с утра затонуло рыболовное судно, которое к вечеру было поднято на воду. Утечка нефтепродуктов была устранена. Прогремели взрывы: в Таллинне погиб один человек, а в России местный житель принес самодельное взрывное устройство на территорию женского монастыря. Служба госбезопасности Латвии конфисковала около 4 миллионов евро у компаний, которые связаны с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Национальный совет электронных СМИ исключил 38 телепрограмм из списка ретранслируемых в Латвии. Латвийские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате мира по тайскому боксу. Умер режиссер фильмов "Асса", "Чёрная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Дом под звёздным небом", культовый кинематографист Сергей Соловьев.
С 2 августа 2022 года в Латвии вступят в силу требования, указанные в Директиве Европейского Союза о балансе между работой и личной жизнью для родителей и опекунов. Они предусматривают индивидуальное право на по меньшей мере четырехмесячный период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, два месяца из которых родители не могут передать другому, то есть и мать, и отец как минимум на два месяца должны стать главным опекуном ребенка.
Что это будет значить на практике? Что такое непередаваемая часть отпуска по уходу за ребенком и как она повлияет на молодых родителей? Что такое плановый отпуск по уходу и зачем он нужен?
Познакомьтесь с историей Антонины Кравцун - приемной матери, через семью которой прошло 28 детей, которая считает, что не только помогает детям, но и делает вклад в будущее нашего общества.
Фото дня: акция протеста Алдиса Гобземса в Риге