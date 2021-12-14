Зиепниеккалнс. Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В минувшие выходные в передачу Degpunktā поступило несколько сообщений из разных источников об одном и том же событии в Риге, Зиепниеккалнсе. Люди сообщили о невероятно жестоком инциденте в одном из многоквартирных домов, в результате которого погиб ребенок.

Череда ужасающих событий за несколько часов произошла ближе к вечеру 11 декабря в одном из многоэтажных домов в Зиепниеккалнсе.

Трехлетнему мальчику, который, возможно, стал жертвой собственного отца, во время нападения никто помочь, к сожалению, не смог.

Соседи узнали о трагедии, когда в подъезде появились и стали вырубать двери квартиры на четвертом этаже пожарные, полиция и люди в форме.

"Около 22:00 там кто-то начал шуметь, как будто работал дрелью. Меня удивляло, что кто-то делает это в субботу. Мысль была, что авария с водопроводом", - говорит соседка.

К сожалению, эти предположения оказались далеки от истины, что выяснилось мгновением позже.

Взломав дверной замок, правоохранители попали в комнату, где обнаружили останки несовершеннолетнего ребенка, а рядом - серьезно раненого мужчину, его отца.

"Три удара в сердце малышу. Насколько я понимаю, он не был пьян, когда убивал. Мы все сначала думали, может он был не в себе, но нет. Когда он увидел, что наделал, начал крушить комнату. Убил ножом. Этот же нож был у него в глазу. Он сам резал себе горло, вены, живот, но не до конца. Себя убить не так просто, как другого", - рассказывает соседка.