Выявлено 930 новых случаев Covid-19, скончались 14 человек

Зарегистрированное за сутки количество случаев - самое большое почти за две недели, с 1 декабря, когда был выявлен 1031 новый случай Covid-19.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки не изменился и составляет 501,1 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 494 человека, или 53,1%, не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 436 были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные группы:

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

семь человек в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека в возрасте от 80 до 89 лет.

Из них 11 человек не были вакцинированы или не закончили процесс вакцинации, три человека были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 911 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 263 145 человек, 4390 человек скончались.

Госпитализации

За истекшие сутки в Латвии было госпитализировано 55 новых пациентов с коронавирусом, 50 человек из больниц выписаны, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения (NVD).

За сутки количество стационарных больных уменьшилось с 540 до 535.

У 435 пациентов наблюдается заболевание средней степени тяжести, а 100, или 18,7% переносят болезнь тяжело.

Всего за период с начала пандемии в Латвии из больниц выписано 22 803 пациента с Covid-19.

Вакцинация

По данным NVD, в понедельник прививки от Сovid-19 в Латвии получили по крайней мере 6687 человек, большинство из которых прошли бустерную вакцинацию.

Число людей, вакцинированных вчера, было меньше, чем в понедельник неделю назад, когда первоначально сообщалось о примерно 7500 привитых, затем это число выросло на 2000.

На прошлой неделе прививки от Covid-19 получили около 69 000 человек, или менее 10 000 в день. Около 43 000 прошли бустерную вакцинацию, и только около 6000 человек начали процесс вакцинации. Такой темп вакцинации наблюдается в последние три недели, и это хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем в день вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек.

По данным NVD, вчера первую прививку сделали 559 человек, 2027 человек завершили процесс вакцинации, в том числе 267 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson. Третью, или бустерную вакцину получил 4101 человек.

Общее количество завершивших процесс вакцинации достигло 1,231 миллиона, или 65,4% всего населения страны. На сегодняшний день бустерной вакциной привито около 148 тысяч человек, или 7,84% населения Латвии.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1 492 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил Департамент статистики страны.

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах сейчас проходят лечение 1 285 пациентов с Covid-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 123 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 493 тыс. человек, скончалось от вируса около 7 тыс. человек.

Эстония

За сутки в Эстонии проанализированы 6514 результата тестов на Covid-19, позитивный результат дали 618 из их.

369 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 249 завершен курс вакцинации.

По состоянию на утро вторника госпитализированы 258 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались три человека.

Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 потребовалась 171 пациенту, из них 144 (84%) не вакцинированы, а у 27 человек (16%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 26 новых историй болезни.