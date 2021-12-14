Видео ⟩ Пожар в жилом доме в Юрмале. Эвакуированы 14 человек
Портал RUS TVNET получил от очевидца данные о пожаре в многоквартирном доме по улице Нометню, 11, в Каугури, Юрмала. Как видно из фото очевидца, возгорание произошло в жилой квартире.
Портал RUS TVNET получил от очевидца данные о пожаре в многоквартирном доме по улице Нометню, 11, в Каугури, Юрмала. Как видно из фото очевидца, возгорание произошло в жилой квартире.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, в окне горящей квартиры была замечена женщина, которая звала на помощь.
Как сообщила RUS TVNET глава Отдела предупреждения и общественной информации VUGD Агрита Витола, вызов на пожар был получен в 8:30. К 9:43 возгорание было локализовано.
Горела жилая квартира в многоэтажном доме площадью 78 квадратных метров. Были эвакуированы 14 человек, спасены двое, четверо пострадавших переданы медикам NMPD.
На момент написания материала продолжалось тушение пожара.
Видео очевидца: Пожар в многоквартирном доме в Юрмале