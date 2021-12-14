Вт, 14.12.2021
На сегодняшний день, по статистике, 7000 сирот - и это страшно. Это армия, которая вываливает на нашу улицу, и потом мы удивляемся преступности. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Видео ⟩ Пожар в жилом доме в Юрмале. Эвакуированы 14 человек

Портал RUS TVNET получил от очевидца данные о пожаре в многоквартирном доме по улице Нометню, 11, в Каугури, Юрмала. Как видно из фото очевидца, возгорание произошло в жилой квартире.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в окне горящей квартиры была замечена женщина, которая звала на помощь.

Как сообщила RUS TVNET глава Отдела предупреждения и общественной информации VUGD Агрита Витола, вызов на пожар был получен в 8:30. К 9:43 возгорание было локализовано.

Горела жилая квартира в многоэтажном доме площадью 78 квадратных метров. Были эвакуированы 14 человек, спасены двое, четверо пострадавших переданы медикам NMPD.

На момент написания материала продолжалось тушение пожара.

Видео очевидца: Пожар в многоквартирном доме в Юрмале 


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