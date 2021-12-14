Фото ⟩ Серябкина показала фигуру после родов
36-летняя российская певица Ольга Серябкина совсем недавно ставшая мамой, продемонстрировала фигуру после родов.
36-летняя российская певица Ольга Серябкина совсем недавно ставшая мамой, продемонстрировала фигуру после родов.
На своей странице в Instagram экс-солистка группы Serebro опубликовала фото в коротком платье на тонких бретельках. Облегающий крой наряда выгодно подчеркивает ее фигуры.
"Скучала по платьям", - подписала Ольга снимок.
Фоллроверы звезды не могли пройти мимо и оставили восторженные комментарии:
"Какие большие у вас глаза", "Серябкина женись на мне", "Сочная красивая богиня", "Фигура - супер", "Истинное материнство на лиц", "Огрудительное платье", "Секси-мама", "Красотка".
21 ноября экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина сообщила в соцсетях, что впервые стала мамой.
Ранее певица призналась, после рождения первенца она ощутила не только безграничную любовь и нежность, но и огромную ответственность. По ее словам теперь она осознает, что жизнь принадлежит не только ей, но и маленькому ребенку.
Напомним, что Ольга замужем за бизнесменом и концертным директором Георгием Начкебия. Пара тайно сыграла свадьбу в Австрии, где они сейчас и проживают. Вместе с избранником артистка строит дом.