Сдержал обещание! Тренер разделся на поле после победы в чемпионате США

Отметим, что Дейла второй год работает в MLS и это его первый трофей в США. До этого он завоёвывал по два титула с шотландским "Селтиком" и норвежским "Стрёмсгодсетом", где он давал такое же обещание с той лишь разницей, что обещал спасти команду от вылета из чемпионата Норвегии.