Вт, 14.12.2021
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Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

Сдержал обещание! Тренер разделся на поле после победы в чемпионате США

Ронни Дейла ФОТО: USA Today Sports/Scanpix

Забавный эпизод произошёл после футбольного матча за чемпионский титул в США.

В финальном матче чемпионата MLS "Нью-Йорк Сити" обыграл "Портленд". Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1, 4:2 - по пенальти).

Перед стартом сезона 2020 года главный тренер "Нью-Йорк Сити" Ронни Дейла пообещал, что разденется, если поможет команде стать чемпионом MLS. В итоге, норвежскому специалисту пришлось выполнять обещание и раздеться прямо на футбольном поле.

Отметим, что Дейла второй год работает в MLS и это его первый трофей в США. До этого он завоёвывал по два титула с шотландским "Селтиком" и норвежским "Стрёмсгодсетом", где он давал такое же обещание с той лишь разницей, что обещал спасти команду от вылета из чемпионата Норвегии.

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