Сдержал обещание! Тренер разделся на поле после победы в чемпионате США
Забавный эпизод произошёл после футбольного матча за чемпионский титул в США.
Забавный эпизод произошёл после футбольного матча за чемпионский титул в США.
В финальном матче чемпионата MLS "Нью-Йорк Сити" обыграл "Портленд". Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1, 4:2 - по пенальти).
Перед стартом сезона 2020 года главный тренер "Нью-Йорк Сити" Ронни Дейла пообещал, что разденется, если поможет команде стать чемпионом MLS. В итоге, норвежскому специалисту пришлось выполнять обещание и раздеться прямо на футбольном поле.
Ronny Deila... absolute legend! 😂#NYCFC x #MLSCup pic.twitter.com/Ra7UapGgdu— Major League Soccer (@MLS) December 12, 2021
Отметим, что Дейла второй год работает в MLS и это его первый трофей в США. До этого он завоёвывал по два титула с шотландским "Селтиком" и норвежским "Стрёмсгодсетом", где он давал такое же обещание с той лишь разницей, что обещал спасти команду от вылета из чемпионата Норвегии.
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