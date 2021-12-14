Церемония открытия Олимпиады пройдёт вне стадиона. Её смогут посетить не менее 600 тысяч человек

По задумке, церемония будет уникальной - впервые она состоится за пределами стадиона. Игры в Париже откроют на реке Сена 26 июля 2024 года, а традиционный парад спортсменов пройдёт на катерах и лодках.

"Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе", - заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.

"На реке Сена пройдёт самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас", - говорится в заявлении Оргкомитета Париж-2024 в Twitter.

Сообщается, что делегации команд, которые примут участие в Олимпийских играх разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Со всего мира на Олимпиаду приедут 10,5 тысяч спортсменов.

Длина маршрута парада, для наблюдения за которым по обе стороны берега установят 80 огромных экранов, составит 6 километров.

Ожидается, что за церемонией будут вживую следить не менее 600 тысяч зрителей, которые выстроятся вдоль многокилометровой набережной Сены.