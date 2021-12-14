Вт, 14.12.2021
За шутки сажать на десять суток? Считаю, что это очень странно Руслан Белый, российский комик
Руслан Белый, российский комик

Церемония открытия Олимпиады пройдёт вне стадиона. Её смогут посетить не менее 600 тысяч человек

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года состоится на реке Сена, сообщается в аккаунте оргкомитета Игр в Twitter.

По задумке, церемония будет уникальной - впервые она состоится за пределами стадиона. Игры в Париже откроют на реке Сена 26 июля 2024 года, а традиционный парад спортсменов пройдёт на катерах и лодках.

"Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе", - заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.

"На реке Сена пройдёт самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас", - говорится в заявлении Оргкомитета Париж-2024 в Twitter.

Сообщается, что делегации команд, которые примут участие в Олимпийских играх разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Со всего мира на Олимпиаду приедут 10,5 тысяч спортсменов.

Длина маршрута парада, для наблюдения за которым по обе стороны берега установят 80 огромных экранов, составит 6 километров.

Ожидается, что за церемонией будут вживую следить не менее 600 тысяч зрителей, которые выстроятся вдоль многокилометровой набережной Сены.


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