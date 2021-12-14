Церемония открытия Олимпиады пройдёт вне стадиона. Её смогут посетить не менее 600 тысяч человек
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года состоится на реке Сена, сообщается в аккаунте оргкомитета Игр в Twitter.
Церемония открытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года состоится на реке Сена, сообщается в аккаунте оргкомитета Игр в Twitter.
По задумке, церемония будет уникальной - впервые она состоится за пределами стадиона. Игры в Париже откроют на реке Сена 26 июля 2024 года, а традиционный парад спортсменов пройдёт на катерах и лодках.
"Мы работали над этим в течение 12 месяцев. Открытие должно стать впечатляющим. Это первый случай, когда у людей будет доступ к церемонии не только на стадионе", - заявил глава оргкомитета Тони Эстанге.
26/07/2024 - #Paris2024— Paris 2024 (@Paris2024) December 13, 2021
Opening Ceremony - COMING SOON pic.twitter.com/CAdHyiUUNu
"На реке Сена пройдёт самая зрелищная и самая доступная в олимпийской истории церемония открытия. Открытая для всех, открытая для вас", - говорится в заявлении Оргкомитета Париж-2024 в Twitter.
Сообщается, что делегации команд, которые примут участие в Олимпийских играх разместятся на 160 лодках, которые проплывут по реке от моста Аустерлиц до Йенского моста, расположенного в районе Эйфелевой башни. Со всего мира на Олимпиаду приедут 10,5 тысяч спортсменов.
Длина маршрута парада, для наблюдения за которым по обе стороны берега установят 80 огромных экранов, составит 6 километров.
Ожидается, что за церемонией будут вживую следить не менее 600 тысяч зрителей, которые выстроятся вдоль многокилометровой набережной Сены.
26/07/2024 - Are you ready for this?— Paris 2024 (@Paris2024) December 13, 2021
On the River Seine, the most spectacular & accessible Opening Ceremony in Olympic history. Open to all, open to you!
Sur la Seine, la plus grande cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouverte à tous, ouverte à vous !#Paris2024 pic.twitter.com/5th1CEeZAe