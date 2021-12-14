Украина обвинила Германию в блокировании поставок оружия НАТО

"Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами", - заявил в опубликованном во вторник интервью Зеленский.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на это права? Очевидно, что имеем. Просто в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - добавил он.

Пресс-представитель МИД Германии в понедельник заявил, что в данный момент не может комментировать конфиденциальные решения, принятые НАТО.

В прошлом месяце Украина сообщила, что попросила большую военную помощь у западных союзников, чтобы удержать Россию от нападения.

На Западе и в Киеве царят опасения, что Москва может планировать вторжение в Украину, и США предупредили Москву, что у такого шага будут серьезные экономические последствия.

В данный момент Россия стянула к границе с Украиной около 100 000 солдат.

На прошлой неделе президент США Джо Байнен во время видеосаммита предупредил президента России Владимира Путина, что США применят к России невиданные ранее санкции, если та вторгнется в Украину.

Зеленский указал, что это предупреждение не побудило Россию отодвинуть своих солдат от границы.

Он предупредил о "куда более значительных потерях" в случае вторжения.

"Готово ли российское общество жизнями своих детей платить за попытки занять другую часть Украины?" - спросил Зеленский.