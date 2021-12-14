Украина обвинила Германию в блокировании поставок оружия НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica обвинил Германию в том, что та блокирует поставки оружия НАТО Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica обвинил Германию в том, что та блокирует поставки оружия НАТО Киеву.
"Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами", - заявил в опубликованном во вторник интервью Зеленский.
"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на это права? Очевидно, что имеем. Просто в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх", - добавил он.
Пресс-представитель МИД Германии в понедельник заявил, что в данный момент не может комментировать конфиденциальные решения, принятые НАТО.
В прошлом месяце Украина сообщила, что попросила большую военную помощь у западных союзников, чтобы удержать Россию от нападения.
На Западе и в Киеве царят опасения, что Москва может планировать вторжение в Украину, и США предупредили Москву, что у такого шага будут серьезные экономические последствия.
В данный момент Россия стянула к границе с Украиной около 100 000 солдат.
На прошлой неделе президент США Джо Байнен во время видеосаммита предупредил президента России Владимира Путина, что США применят к России невиданные ранее санкции, если та вторгнется в Украину.
Зеленский указал, что это предупреждение не побудило Россию отодвинуть своих солдат от границы.
Он предупредил о "куда более значительных потерях" в случае вторжения.
"Готово ли российское общество жизнями своих детей платить за попытки занять другую часть Украины?" - спросил Зеленский.
Запад долгое время тянул с продажей оружия Киеву, однако в конце концов Украине удалось заполучить несколько систем обороны.