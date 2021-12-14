Вт, 14.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

14 декабря в одном абзаце ⟩ Итоги заседания правительства, убийство ребенка и почему Lidl предлагает более низкие цены

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Вторник в Латвии оказался богатым на события криминального характера, однако не обошлось и без традиционного "вторничьего" заседания правительства. Рассказываем обо всем по порядку!

События дня в одном абзаце

Начнем с хорошего - пока правительство думает, как нам всем дальше уживаться с коронавирусом, некоторые торговые центры в Риге продлили время работы, в свою очередь Министерство юстиции извинилось перед мэром Огре. Оказалось, что он ничего не вымогал, упс! А теперь об очень, очень плохом: в Зиепниеккалнсе обнаружен убитый ребенок с ножевыми ранениями, задержан его отец. Дело о смерти девушки в Риге расследуется дольше 10 лет, а в Беларуси суд приговорил оппозиционера Тихановского к 18 годам колонии. Чуток ковида: европейские эксперты подготовили пять возможных сценариев развития омикрона, а Думпис рассказал о необходимости бустерной вакцинации. Инцидент в Балтийском море: на перевернувшемся корабле найден труп, а Минземледелия предложит ликвидировать норок на зверофермах Baltic Devon Mink. Всплыли подробности аварии, в которой пострадал Гунтис Улманис, а полиция подвела итоги вчерашнего "Рододендрона". Немного занятного чтива: Как Lidl предлагает более низкие цены, Сколько нужно зарабатывать для жизни "по минимуму" в Латвии и Взрыв банкомата в Эстонии: преступников выдали оставленные на месте происшествия фекалии. Ну и на закуску - новая статья из серии публикаций RUS TVNET "(Не)детские проблемы".

Все обсуждают

Главной темой дня, уже по традиции, стало заседание правительство, на котором решалось, как жить дальше. Похоже, режим чрезвычайной ситуации в Латвии продлевать не будут. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительству и обществу в целом нужно найти возможность для перехода на жизнь в более привычном режиме с небольшими изменениями. Также стало известно, что вакцинироваться можно будет и в аптеке. Подробнее читайте здесь!

Чем себя порадовать?

Давайте проверим, как хорошо вы помните чудаковатого егеря Кузьмича, восторженного финна Райво, колоритного следователя Соловейчика и любителя крылатых выражений генерала Иволгина? Тест про фильм "Особенности национальной охоты"!

Фото дня

ФОТО: Vladimir Karjalainen

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