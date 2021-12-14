14 декабря в одном абзаце ⟩ Итоги заседания правительства, убийство ребенка и почему Lidl предлагает более низкие цены

Главной темой дня, уже по традиции, стало заседание правительство, на котором решалось, как жить дальше. Похоже, режим чрезвычайной ситуации в Латвии продлевать не будут. Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что правительству и обществу в целом нужно найти возможность для перехода на жизнь в более привычном режиме с небольшими изменениями. Также стало известно, что вакцинироваться можно будет и в аптеке. Подробнее читайте здесь!