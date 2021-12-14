Усик заявил, что ему предлагали 300 тысяч евро за сдачу боя
Непобеждённый украинский боксёр Александр Усик рассказал, что однажды ему предложили 300 тысяч евро за то, чтобы он проиграл в ринге.
Непобеждённый украинский боксёр Александр Усик рассказал, что однажды ему предложили 300 тысяч евро за то, чтобы он проиграл в ринге.
По словам украинца, это произошло на любительском чемпионате мира по боксу в Баку в 2011 году. Усика пытались убедить сдать бой за 300 тысяч евро и проиграть азербайджанскому боксёру Теймуру Мамедову.
"Да, мне предложили 300 тысяч. Наверное, это были местные ребята. Ко мне пришёл мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился", - рассказал Усик в интервью польскому изданию Przegląd Sportowy.
Видео боя Усик - Мамедов на чемпионате мира 2011 года:
Украинец отметил, что во время финального поединка среди зрителей находился президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Мобилизовало ли меня это перед финалом? Да, я думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Я вышел на ринг с мыслью, что надо очень сильно бить. Слава богу, им не удалось", - сказал Усик.
Усик одержал победу в поединке с Мамедовым и завоевал золотую медаль, а год спустя украинец стал олимпийским чемпионом в Лондоне. За время своей профессиональной карьеры Усик провёл 19 поединков и не потерпел ни одного поражения.
В данный момент Усик является чемпионом мира по версиям WBA super, WBO, IBF и IBO в тяжёлом весе.