Вт, 14.12.2021
На сегодняшний день, по статистике, 7000 сирот - и это страшно. Это армия, которая вываливает на нашу улицу, и потом мы удивляемся преступности. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
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Путин хочет "безотлагательных" переговоров с НАТО о гарантиях безопасности

Владимир Путин ФОТО: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин во вторник во время телефонного разговора с президентом Финляндии Саули Ниинисте заявил, что он хочет безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин "вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств", сообщил Кремль.

Путин также обвинил правительство Украины в том, что оно все чаще использует "тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты" в Донбассе.

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На западе и в Киеве царят опасения, что Москва может планировать вторжение в Украину, и США предупредили Москву, что у такого шага будут серьезные экономические последствия.

В данный момент Россия стянула к границе с Украиной около 100 000 солдат.

Путин отрицает, что планируется вторжение в Украину, и обвиняет НАТО в обострении давления в регионе и хочет получить обещание, что НАТО не будет расширяться на восток.


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