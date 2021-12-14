Путин хочет "безотлагательных" переговоров с НАТО о гарантиях безопасности

Путин "вновь подчеркнул необходимость безотлагательного запуска переговоров с США и НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России, исключающих дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение угрожающих России систем оружия на территории Украины и других сопредельных государств", сообщил Кремль.

Путин также обвинил правительство Украины в том, что оно все чаще использует "тяжелые вооружения и ударные беспилотные аппараты" в Донбассе.

На западе и в Киеве царят опасения, что Москва может планировать вторжение в Украину, и США предупредили Москву, что у такого шага будут серьезные экономические последствия.

В данный момент Россия стянула к границе с Украиной около 100 000 солдат.