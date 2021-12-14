Генпрокурор просит начать проверку врача, который, возможно, сексуально использовал пациенток

Реагируя на прозвучавшую информацию, Стуканс затребовал все материалы дела, чтобы провести проверку и принять решение по поводу дальнейших действий.

Латвийское радио на прошлой неделе опубликовало подкаст, созданный в сотрудничестве с центром исследовательской журналистики Re:Baltica. Несколько женщин заявили журналистам, что иммунолог совершал несоответствующие своей специальности, более гинекологические манипуляции, в том числе и такие, которые не делают даже в кабинете гинеколога.

Пострадавшие обратились в полицию и другие правозащитные учреждения, так как посчитали пережитое сексуальным насилием.