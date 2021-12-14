Вт, 14.12.2021
На сегодняшний день, по статистике, 7000 сирот - и это страшно. Это армия, которая вываливает на нашу улицу, и потом мы удивляемся преступности. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
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Генпрокурор просит начать проверку врача, который, возможно, сексуально использовал пациенток

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Генпрокурор Юрис Стуканс попросит провести проверку в связи с прозвучавшей в СМИ информацией о том, что несколько лет назад врач, возможно, сексуально использовал своих пациенток, сообщает агентство LETA.

Реагируя на прозвучавшую информацию, Стуканс затребовал все материалы дела, чтобы провести проверку и принять решение по поводу дальнейших действий.

Латвийское радио на прошлой неделе опубликовало подкаст, созданный в сотрудничестве с центром исследовательской журналистики Re:Baltica. Несколько женщин заявили журналистам, что иммунолог совершал несоответствующие своей специальности, более гинекологические манипуляции, в том числе и такие, которые не делают даже в кабинете гинеколога.

Пострадавшие обратились в полицию и другие правозащитные учреждения, так как посчитали пережитое сексуальным насилием.

Несмотря на это, полиция уголовное дело закрыла, а прокуратура отклонила жалобы пострадавших на этого иммунолога. Изначально правозащитные учреждения признали четырех женщин пострадавшими, а двух - свидетелями.


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