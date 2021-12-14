Вт, 14.12.2021
Когда инспектор говорит, что нашли семью, тогда начинаются вечерние разговоры с самой собой. Что ты понимаешь, что ребенок уйдет. Будет больно, но надо. Это его судьба. Радостно видеть потом его фотографии, то, как он растет в семье. Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей
Антонина Кравцун, приемная мама, воспитавшая 28 детей

В Мадонском крае появилась впечатляющая ледяная скульптура

"Аронская гора" ФОТО: Aronas kalns

В волости Берзаунес Мадонского края у подножия так называемой "Аронской горы" и в этом году была создана впечатляющая ледяная скульптура, высота которой в данный момент достигает девяти метров. И она, благодаря морозу и креативности людей, продолжит расти.

На скульптуру приезжают посмотреть со всех краев Латвии. На выходных здесь наблюдаются толпы людей, которые лично хотят увидеть ледяное изваяние.

Красивую художественную работу вместе со своими помощниками создал предприниматель и владелец земли Лаурис Галиньш. В разговоре с TVNET он раскрыл, что создает ледяную скульптуру уже третий год подряд - в дело идут не только творческое мышление, но и мороз и родниковая вода, которые и устанавливают то, насколько высокой будет скульптура. В этом году работы по созданию скульптуры, благодаря хорошей погоде, были начаты в начале декабря, в свою очередь в прошлом году это можно было сделать только в конце января.

"Ледяную скульптуру ждут все. Ее создание - целая наука. Это не просто так - открыл кран и потекла вода", - отметил Галиньш.

Он создал целую систему, чтобы эту скульптуру вообще "вырастить". В ход пошли как родниковая вода, так и трубы и деревья, чтобы сделать скульптуру еще более впечатляющей. Именно из деревьев был создан ее каркас. Как пояснил предприниматель, благодаря естественному давлению источника и морозу, деревянный каркас "оброс" льдом. Он начал создавать скульптуру только, когда температура воздуха опустилась до -8 градусов, а "расти" она начала при -10 градусах.

ФОТО: Aronas kalns

"Сейчас высота скульптуры составляет 9 метров, но я надеюсь, что в феврале она достигнет 13 или 14 метров, - отметил предприниматель. - Сейчас она выросла до половины".

Он также признает, что когда она достигнет высоты, которую дает давление естественного источника - примерно 12,5 метров, чтобы увеличить высоту еще больше, придется использовать насос. Однако это позволит сделать скульптуру еще более впечатляющей.

ФОТО: Aronas kalns

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