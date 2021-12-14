В Мадонском крае появился впечатляющий ледяной фонтан

На скульптуру приезжают посмотреть со всех краев Латвии. На выходных здесь наблюдаются толпы людей, которые лично хотят увидеть ледяное изваяние.

Красивую художественную работу вместе со своими помощниками создал предприниматель и владелец земли Лаурис Галиньш. В разговоре с TVNET он раскрыл, что создает ледяной фонтан уже третий год подряд - в дело идут не только творческое мышление, но и мороз и родниковая вода, которые и устанавливают то, насколько высокой будет скульптура. В этом году работы по созданию фонтана, благодаря хорошей погоде, были начаты в начале декабря, в свою очередь в прошлом году это можно было сделать только в конце января.

"Ледяной фонтан ждут все. Его создание - целая наука. Это не просто так - открыл кран и потекла вода", - отметил Галиньш.

Он создал целую систему, чтобы эту скульптуру вообще "вырастить". В ход пошли как родниковая вода, так и трубы и деревья, чтобы сделать фонтан еще более впечатляющим. Именно из деревьев был создан его каркас. Как пояснил предприниматель, благодаря естественному давлению источника и морозу, деревянный каркас "оброс" льдом. Он начал создавать фонтан только, когда температура воздуха опустилась до -8 градусов, а "расти" он начал при -10 градусах.

ФОТО: Aronas kalns

"Сейчас высота фонтана составляет 9 метров, но я надеюсь, что в феврале он достигнет 13 или 14 метров, - отметил предприниматель. - Сейчас он вырос до половины".

Он также признает, что когда он достигнет высоты, которую дает давление естественного источника - примерно 12,5 метров, чтобы увеличить высоту еще больше, придется использовать насос. Однако это позволит сделать фонтан еще более впечатляющим.