Ср, 15.12.2021
Правительство вряд ли продлит режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за пандемии Covid-19 до 11 января, но точные условия дальнейшей жизни пока еще готовятся. Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
Эвика Силиня, парламентский секретарь премьер-министра
2

Скользкие улицы: переполненная "Травматология" и пять часов в очереди

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Больницу травматологии и ортопедии 14 декабря обратилось вдвое больше пациентов, в результате чего в очереди к врачу приходилось ждать даже более пяти часов, сообщает во вторник телеканал TV3.

Главный врач больницы Угис Зариньш указал телеканалу - ситуация драматичная. Типичные травмы - тяжелые растяжения, переломы - кистей, костей плеча, лодыжки и бедра.

Как пояснили в больнице, во вторник пациентов было куда больше, чем возможностей обслужить их в разумные сроки. Больница даже разместила дополнительные сидячие места, так как время ожидания может достигать шести часов. Впрочем,

в больнице указали, что среднее время ожидания врача - от трех с половиной до четырех часов.

2

Кроме того, больница дополнила дежурный персонал, но этого оказалось мало.

TV3 cообщает, что во вторник были отменены даже запланированные операции, чтобы хватило врачей и медперсонала для помощи упавшим на тротуарах.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии во вторник объявил желтое предупреждение в связи с ледяным дождем и оттепелью.

Ледяной дождь продолжится и в ночь на среду.


НАВЕРХ
Back