Скользкие улицы: переполненная "Травматология" и пять часов в очереди

Главный врач больницы Угис Зариньш указал телеканалу - ситуация драматичная. Типичные травмы - тяжелые растяжения, переломы - кистей, костей плеча, лодыжки и бедра.

Как пояснили в больнице, во вторник пациентов было куда больше, чем возможностей обслужить их в разумные сроки. Больница даже разместила дополнительные сидячие места, так как время ожидания может достигать шести часов. Впрочем,

в больнице указали, что среднее время ожидания врача - от трех с половиной до четырех часов.

Кроме того, больница дополнила дежурный персонал, но этого оказалось мало.

TV3 cообщает, что во вторник были отменены даже запланированные операции, чтобы хватило врачей и медперсонала для помощи упавшим на тротуарах.

Напомним, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии во вторник объявил желтое предупреждение в связи с ледяным дождем и оттепелью.