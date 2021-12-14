Фото ⟩ В Валмиерском крае неизвестные повредили банкомат. Полиция просит о помощи
4 декабря в Коцены Коценской волости Валмиерского края был поврежден расположенный в здании думы банкомат. В связи с этим полиция просит опознать людей с фотографий.
4 декабря в Коцены Коценской волости Валмиерского края был поврежден расположенный в здании думы банкомат. В связи с этим полиция просит опознать людей с фотографий.
В Госполиции указали, что факт кражи констатирован не был. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.
Полиция просит отозваться всех, кто узнал изображенных на фотографиях людей или знает их местонахождение, позвонив на номера телефона 64201368, 29825792 или 110.
Как сообщили порталу Apollo.lv очевидцы, поврежденный банкомат днем в понедельник еще не работал.