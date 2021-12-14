Фото ⟩ В Валмиерском крае неизвестные повредили банкомат. Полиция просит о помощи

В Госполиции указали, что факт кражи констатирован не был. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

Полиция просит отозваться всех, кто узнал изображенных на фотографиях людей или знает их местонахождение, позвонив на номера телефона 64201368, 29825792 или 110.

ФОТО: Valsts policija

ФОТО: Valsts policija