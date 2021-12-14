Ср, 15.12.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ В Валмиерском крае неизвестные повредили банкомат. Полиция просит о помощи

ФОТО: Valsts policija

4 декабря в Коцены Коценской волости Валмиерского края был поврежден расположенный в здании думы банкомат. В связи с этим полиция просит опознать людей с фотографий.

В Госполиции указали, что факт кражи констатирован не был. Начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства произошедшего.

Полиция просит отозваться всех, кто узнал изображенных на фотографиях людей или знает их местонахождение, позвонив на номера телефона 64201368, 29825792 или 110.

ФОТО: Valsts policija
ФОТО: Valsts policija

Как сообщили порталу Apollo.lv очевидцы, поврежденный банкомат днем в понедельник еще не работал.


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