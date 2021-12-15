Анна Седокова: "Кажется, я беременна"
38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова сделала неожиданное признание в соцсетях и спровоцировала новую волну слухов.
38-летняя экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова сделала неожиданное признание в соцсетях и спровоцировала новую волну слухов.
Знаменитость ранее признавалась, что не отказалась бы родить ребенка своему мужу Янису Тимме.
14 декабря артистка рассказала подписчикам в Instagram, как продуктивно провела утро: Анна встала на час раньше, чтобы посвятить время себе. Она успела прочесть книгу и сделать зарядку. После артистка спровоцировала слухи о беременности неожиданным высказыванием.
"Сейчас завтрак и продолжаю писать методологию моего онлайн обучения. Больше двух лет я вынашивала в себе эту идею и обучалась у самых лучших и дорогих специалистов. Кажется, я беременна", - написала Анна Седокова.
Напомним, ранее поклонники уже говорили о беременности звезды после выхода видеоролика, который Анна назвала "Не буди во мне Lamborghini". На видео Седокова появляется в красном платье от своего бренда La Story и босоножках на высоком каблуке. Она идет по дороге, а потом превращается в спортивный автомобиль.
Внимательные подписчики тогда заметили, что у звезды слегка виден животик. Многие поклонники пришли к выводу, что она снова беременна.