Анна Седокова: "Кажется, я беременна"

Знаменитость ранее признавалась, что не отказалась бы родить ребенка своему мужу Янису Тимме.

14 декабря артистка рассказала подписчикам в Instagram, как продуктивно провела утро: Анна встала на час раньше, чтобы посвятить время себе. Она успела прочесть книгу и сделать зарядку. После артистка спровоцировала слухи о беременности неожиданным высказыванием.

"Сейчас завтрак и продолжаю писать методологию моего онлайн обучения. Больше двух лет я вынашивала в себе эту идею и обучалась у самых лучших и дорогих специалистов. Кажется, я беременна", - написала Анна Седокова.

ФОТО: скриншот сторис instagram.com/annasedokova

Напомним, ранее поклонники уже говорили о беременности звезды после выхода видеоролика, который Анна назвала "Не буди во мне Lamborghini". На видео Седокова появляется в красном платье от своего бренда La Story и босоножках на высоком каблуке. Она идет по дороге, а потом превращается в спортивный автомобиль.