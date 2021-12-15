Выявлено 886 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки не изменился и составляет 493,4 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 475 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 411 были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные группы:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

девять человек в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них 13 человек не были вакцинированы или не закончили процесс вакцинации, пять были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 12 296 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 264 031 человек, 4408 человек скончались.

Вакцинация

По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе такой же, как и в предыдущие три недели, и поддерживается благодаря бустерной вакцинации, на которую приходится около двух третей от общего числа эпизодов вакцинации.

За первые два рабочих дня в Латвии прививки от Covid-19 сделали около 18 600 человек, или около 9300 человек в день. Аналогичный показатель вакцинации наблюдался в предыдущие три недели, и это хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем за день вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек.

Вчера по крайней мере 10 851 человек были вакцинированы против Covid-19, в том числе первую прививку получили 834 человека, 2591 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 326 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную вакцину получили 7426 человек.