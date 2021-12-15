Выявлено 886 новых случаев Covid-19, скончались 18 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 886 новых случаев Covid-19, поступила информация о 18 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 886 новых случаев Covid-19, поступила информация о 18 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки не изменился и составляет 493,4 случая.
Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 475 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 411 были вакцинированы.
Умершие входили в возрастные группы:
Из них 13 человек не были вакцинированы или не закончили процесс вакцинации, пять были вакцинированы.
Всего вчера было сделано 12 296 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 264 031 человек, 4408 человек скончались.
Вакцинация
По данным Национальной службы здравоохранения (NVD), темп вакцинации от Covid-19 в Латвии на этой неделе такой же, как и в предыдущие три недели, и поддерживается благодаря бустерной вакцинации, на которую приходится около двух третей от общего числа эпизодов вакцинации.
За первые два рабочих дня в Латвии прививки от Covid-19 сделали около 18 600 человек, или около 9300 человек в день. Аналогичный показатель вакцинации наблюдался в предыдущие три недели, и это хуже, чем в конце октября и начале ноября, когда в среднем за день вакцинировалось от 12 000 до 12 700 человек.
Вчера по крайней мере 10 851 человек были вакцинированы против Covid-19, в том числе первую прививку получили 834 человека, 2591 человек завершил процесс вакцинации, в том числе 326 человек привились однократной вакциной Johnson&Johnson, а бустерную вакцину получили 7426 человек.
На данный момент в Латвии количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,234 миллиона человек, или 65,6% населения страны.