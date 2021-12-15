Блогер проехался в торговом центре на BMW, полиция проводит проверку

Прокуратура Московской области уже организовала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В ходе проверки <…> будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика", — сообщила прокуратура.

В итоге на Литвина составили административный протокол за езду без прав.

Напомним, что Литвин был лишен водительских прав в мае. Экзамен на их возвращение он не сдавал. В самом видео он утверждает, что торговый центр был без людей.