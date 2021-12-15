Ср, 15.12.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
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Блогер проехался в торговом центре на BMW, полиция проводит проверку

ФОТО: Кадр из видео

Вечером 14 декабря блогер Михаил Литвин опубликовал в своем Instagram ролик, в котором видно, как он ездит на красном BMW внутри торгового центра в Одинцово. Видео посмотрели уже более трех миллионов раз.

Прокуратура Московской области уже организовала проверку. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В ходе проверки <…> будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. Кроме того, будет дана оценка законности распространения указанного ролика", — сообщила прокуратура.

В итоге на Литвина составили административный протокол за езду без прав.

Напомним, что Литвин был лишен водительских прав в мае. Экзамен на их возвращение он не сдавал. В самом видео он утверждает, что торговый центр был без людей.

"Права не вернули, выкручиваемся, половину ТЦ под себя арендовал", - сказал блогер.


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