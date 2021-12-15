Видео ⟩ "Бил кочергой, топором". В Краславе женщина сбежала из рук сожителя

36-летнюю Надежду несколько дней назад пытался убить ее гражданский муж Зигис. Женщина находилась в арендованном мужчиной частном доме в Шкелтовской волости, когда обидчик напал на нее с острыми предметами.

"Бил кочергой, топором, но не острым концом, а тупым. Ножом и молотком. Вся кровать была в крови. Я в полном шоке", - вспоминает женщина.

Зигис приказал раненой женщине принести предмет, которым он убьет ее. Надежда подтвердила, что знает, где он находится, и пообещала сходить за ним, но сбежала. Кровь женщины обнаружили местные лесники, которые вызвали медиков. Женщину госпитализировали.

Владелица арендованного дома стремится помочь пострадавшей женщине и сотрудничает с полицией. По ее словам, 48-летний Зигис покушался на убийство из ревности.

"У нее вторая группа инвалидности, психическое заболевание с детства, и она часто бывала в доме у друга.

Оказывается, друг и его отец полгода сексуально использовали ее, угрожая ножом и оружием, чтобы она не рассказала гражданскому мужу".

Надежда подтвердила эту версию: "Друг со своим отцом изнасиловали меня, и я все об этом рассказала. Вот почему он начал меня бить".

Хозяйка дома рассказывает, что Зигис и его друг уже были осуждены за тяжкие преступления. Она знала об этом, когда заключала договор аренды, потому что хотела помочь бывшему заключенному интегрироваться в общество. Позже выяснилось, что арендатор все еще нарушает закон.

Краславское отделение полиции возбудило два уголовных дела. Одно за покушение на убийство, другое за огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, хранящиеся в доме. Надежда продолжает лечение и понимает, что судебные тяжбы будут долгими и трудными: "Я хочу, чтобы его посадили и убили! Вот чего я хочу".