Взятка в 2 млн евро депутату Рижской думы: KNAB просит обвинения

Доказательства, полученные KNAB, показывают, что физическое лицо, являющееся председателем правления акционерного общества, предложило депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 миллиона евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении другой домоуправляющей компании.

Кроме того, в ходе досудебного расследования KNAB констатировало, что физическое лицо указало должностному лицу, какие условия конкурса были бы для него благоприятными.

KNAB отмечает, что за последний месяц это второе уголовное дело, переданное в прокуратуру для начала уголовного преследования и касающееся попыток подкупа депутатов Рижской думы.