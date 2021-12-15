Ср, 15.12.2021
В связи с ограничениями Covid-19 как правительству, так и обществу в целом нужно найти возможность для перехода на жизнь в более привычном режиме с небольшими изменениями. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Взятка в 2 млн евро депутату Рижской думы: KNAB просит обвинения

ФОТО: Pexels

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение главе компании в предложении взятки в размере 2,1 миллиона евро депутату Рижской думы, сообщили LЕТА в KNAB.

Доказательства, полученные KNAB, показывают, что физическое лицо, являющееся председателем правления акционерного общества, предложило депутату Рижской думы взятку в размере 2,1 миллиона евро, чтобы выиграть конкурс и перенять долю домов, находящихся в ведении другой домоуправляющей компании.

Кроме того, в ходе досудебного расследования KNAB констатировало, что физическое лицо указало должностному лицу, какие условия конкурса были бы для него благоприятными.

KNAB отмечает, что за последний месяц это второе уголовное дело, переданное в прокуратуру для начала уголовного преследования и касающееся попыток подкупа депутатов Рижской думы.

Как сообщалось, на этой неделе KNAB уже возбудил одно дело против представителя компании в хищении взятки в размере 5000 евро, якобы предназначенной депутату Рижской думы.


НАВЕРХ
Back