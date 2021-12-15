Агуэро со слезами на глазах объявил о завершении карьеры. Всё из-за проблем с сердцем

33-летний аргентинец принял такое решение из-за проблем с сердцем. Во время пресс-конференции Агуэро долго не мог сдержать слёз.

"Цель этой пресс-конференции - сообщить, что я прекращаю профессионально играть в футбол. Это очень трудный момент. Врачи сказали, что лучшее, что я могу сделать - это завершить играть. Я сделал всё, чтобы не терять надежду. Я очень горжусь своей карьерой", - сказал футболист, который в мае перешёл в "Барселону".

"It's a very difficult moment ... it's for my health."



— @aguerosergiokun pic.twitter.com/DYBjqqSQf2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 15, 2021

На пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале каталонцев, присутствовали его друзья, члены семьи, представители Ла Лиги, а также бывшие партнёры по разным клубам.

Напомним, 30 октября нападающему стало плохо во время матча чемпионата Испании с "Алавесом" (1:1). В качестве меры предосторожности аргентинца заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.

После матча сообщалось, что Агуэро чувствует себя хорошо, а позже в результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию. Изначально сообщалось, что аргентинец пропустит минимум три месяца.

Агуэро перешёл в "Барселону" из "Манчестер Сити" и успел сыграть за "сине-гранатовых" только пять матчей, при этом он всего один раз провёл на поле все 90 минут.