В Латвии зарегистрированы первые четыре случая гриппа

По данным SPKC, пациенту с гриппоподобными симптомами, у которого лабораторно подтвержден грипп A, диагноз был поставлен в BKUS. Ребенок продолжает лечение под наблюдением семейного врача.

Учитывая, что распространение гриппа обычно продолжается несколько месяцев, до конца апреля, а иммунитет развивается в течение 10 дней после вакцинации, SPKC рекомендует не откладывать вакцинацию против гриппа. SPKC также напоминает, что

вакцину против гриппа можно вводить вместе с вакциной от Covid-19.

По данным SPKC, на прошлой неделе увеличилось количество пациентов, обращающихся за амбулаторным лечением по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей - зарегистрировано 1574,9 случая на 100 000 населения. Наибольшая интенсивность наблюдалась у детей до 14 лет. Самый высокий уровень респираторных инфекций отмечен в Лиепае, Риге и Юрмале.

26 пациентов нуждались в лечении от пневмонии, что составляет 38,5 случая на 100 000 населения, и это больше, чем двумя неделями раньше - 31,2 случая на 100 000 населения. Случаи пневмонии были зарегистрированы во всех возрастных группах, однако наиболее высокая заболеваемость у детей в возрасте от 5 до 14 лет.