2,35 млн евро: куда пустят "лишние" деньги из бюджета Сейма?

Президиум принял решение сократить бюджет Сейма на 2021 год и перенаправить финансирование Минздраву.

Часть сэкономленных средств из парламентского бюджета будет направлена Детской клинической университетской больнице на внедрение новых технологий и закупку оборудования. Это позволит больнице внедрить новую современную систему искусственного кровообращения, чтобы можно было оперировать детей разного возраста с врожденным пороком сердца, отметили в Сейме.

Больница также сможет закупить ультразвуковое оборудование для высокоточного обследования детей всех возрастов с подозрением на заболевание сердца и пренатальной диагностики врожденного порока сердца на ранних сроках беременности, сообщил парламент.

Перераспределенные средства позволят больнице приобрести анализаторы, оборудование для оториноларингологов и функциональные койки.

Также средства будут направлены на обеспечение в следующем году вакцины против вируса папилломы человека мальчикам и вакцины от коклюша беременным женщинам и подросткам, отмечает Сейм.

Откуда лишние деньги?

Экономия в бюджете Сейма связана с антиковидными ограничениями, то есть с отменой запланированных мероприятий, конференций и командировок. В этом году также уменьшились суммы компенсаций депутатам на аренду и транспортные расходы. Средства, предназначенные на ремонт и реконструкцию помещения парламента, тоже не использованы в полном объеме.