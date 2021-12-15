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Ученые и экологические организации по всему миру предупреждают, что все больше и больше микропластика попадает в окружающую среду и, следовательно, в наши организмы - так называемые крошечные пластиковые частицы размером менее 5 миллиметров, которые даже не видны невооруженным глазом. Это не единственное, что попадает в сеть внутренней канализации Риги, и жителей призывают тщательно продумать свои повседневные привычки.

В канализацию выбрасывают даже полотенца и занавески

C первой волной отходов, выбрасываемых в бытовую канализацию, сталкиваются канализационные насосные станции, в них попадает самое невообразимое, что часто забивает их и представляет опасность загрязнения окружающей среды.

"Пластиковые пленки, памперсы, колготки, одежда, тканевые полотенца и даже занавески - все это иногда можно найти в бытовой канализации", - говорит Каспар Бирханс, руководитель Службы канализационных насосных станций SIA Rīgas ūdens. Было замечено, что привычка выбрасывать все, что попадается под руку в канализацию, имеется у тех, кто живет в социальных домах, поэтому близлежащие канализационные насосные станции, например, на улице Улброкас, 13, часто перегружены.

Содержимое передвижных туалетов представляет опасность для окружающей среды

О незаконных повседневных привычках жителей свидетельствует и содержимое цистерн ассенизаторских машин, которые опустошают на улице Маркалнес - в основном туда попадает то, что оставили посетители передвижных туалетов.

"Забиваются канализационные решетки, повреждаются насосы, засоряется канализационная яма, которая иногда начинает переполняться - нужно быть очень осторожным, чтобы все это не попало в окружающую среду", - говорит Каспар Бирханс, призывая жителей задуматься о том, что не все лишнее, нужно выбрасывать в канализацию. Даже небольшие отходы, такие как кухонные полотенца и ушные палочки, накапливаются в больших количествах в канализационной системе и представляют опасность для станций сбора и очистки сточных вод. А пластик - это уже отдельная история.

Жители могли бы защитить себя

Марис Звиедрис, начальник станции биологической очистки воды "Даугавгрива", отмечает, что во многом от нас зависит, сможем ли мы пить чистую воду и купаться в чистом море в будущем: "Очистные сооружения Rīgas ūdens были сданы в эксплуатацию 30 лет назад и они постоянно модернизируются. Основная задача очистных сооружений - удалить азот и фосфор из сточных вод, чтобы предотвратить чрезмерное зарастание Балтийского моря, а что касается микропластика, наши установки задерживают в сточных водах частицы размером более 3 миллиметров - пластиковые пакеты, сантехнику и прочие предметы, которые несознательные жители смывают в канализацию. Собранный таким образом пластик затем вывозится на свалку в Гетлини, где он и должен находиться. Даже более мелкие пластиковые частицы обычно застревают в наших фильтрах, но для полной очистки сточных вод от микропластиков необходимы совершенно новые технологии, которые потребовали бы огромных инвестиций. Людям будет намного легче защитить себя и окружающую среду, сократив ежедневное потребление пластика, сортируя отходы и не допуская их попадания в канализацию".

Мнение Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы:

Много говорят о проблеме пластиковых отходов в природе, меньше - о том, сколько и какие опасные химические вещества содержатся в пластмассе, и как они вредят организму. Чтобы избежать как выброса химических веществ в окружающую среду или в организм человека, так и выброса пластиковых отходов в окружающую среду, необходимо менять повседневные привычки. Это можно сделать, подумав о продуктах, которые мы используем ежедневно - упаковке для пищевых продуктов, одежде, игрушках и других предметах домашнего обихода - есть ли альтернатива? Например, брать с собой питьевую воду в металлической бутылке.

Когда пластик попадает в среду, он медленно, но разлагается. Затем формируется микропластик - кусочки пластика, которые меньше пяти миллиметров или размером с гречневое зерно, до микроскопических размеров. Микропластик можно найти во всех регионах мира, включая Даугаву. Пластик можно найти в виде крошечных волокон и мелких гранул, которые, скорее всего, попали в реку с бытовыми сточными водами. Например, при стирке синтетической одежды в стиральной машине отделяются мелкие микроволокна, которые являются наиболее распространенным пластиком в водах окружающей среды. И в косметических продуктах - во многих гелях для душа, скрабах, очищающих средствах для лица и в абразивных зубных пастах также могут быть пластиковые микрогранулы. Они настолько малы, что их не могут задержать очищающие фильтры, и все это попадает в окружающую среду.

Сортируя отходы, снижается загрязнение окружающей среды, а упаковка перерабатывается, что позволяет экономить природные ресурсы. Отсортированные и переработанные отходы можно повторно использовать в качестве сырья для изготовления новых продуктов. Хотя сортировка и переработка использованного пластика - популярное решение во всем мире, оно все же не решает причину проблемы: увеличение потребления пластика.