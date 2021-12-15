Опрос: вы готовы привить своих детей от коронавируса?

Всего было проведено три опроса, два из которых выявили позицию родителей, а один - семейных врачей.

В опросе, проведенном в сотрудничестве с Министерством образования и науки, 26% опрошенных родителей с детьми в возрасте от 5 до 11 лет заявили, что согласны вакцинировать своих детей от Covid-19, а 70% отнеслись к этому скептически.

Аналогичные результаты были получены и в опросе исследовательского центра SKDS, где 33% опрошенных родителей указали, что согласны или скорее согласны вакцинировать своих детей. Напротив, 42% опрошенных родителей, у которых есть дети в возрасте от пяти до 11 лет, сказали, что они определенно не согласились бы на это.

Как показал опрос семейных врачей, 36% из них считают, что только 10% детей, зарегистрированных в их практиках, могут быть вакцинированы, 25% считают, что в их практиках можно было бы вакцинировать до 20% детей в возрасте от пяти до 11 лет.