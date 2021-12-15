Усик незаметно подкрался к Фьюри и испортил ему фотографию
В минувшие выходные чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик встретился с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
В минувшие выходные чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александр Усик встретился с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
Встреча состоялась в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden, где в минувшее воскресенье украинец Василий Ломаченко одержал уверенную победу над Ричардом Комми.
На это мероприятие приехало немало известных боксёров, в том числе - украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри. Усик прибыл в Нью-Йорк, чтобы поддержать своего кума, а Фьюри - чтобы поздравить своего промоутера Боба Арума с 90-летием.
Фьюри даже решил спеть Happy Birthday to You и для этого забрался в ринг. После этого британец спустился и сделал фото с именинником. Тут в дело вмешался Усик, который незаметно подкрался к ним сзади и влез в кадр.
Британцу сообщили о том, что происходит за его спиной, и тогда он обернулся, подошёл к Усику и они тепло поприветствовали друг друга, а также сделали общее фото.
Правда, Фьюри не был бы самим собой, если бы на этом история закончилась. После того как британец отошёл, его спросили, что он сказал Усику. Фьюри ответил: "Усик может пососать мои яйца".